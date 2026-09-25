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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 370 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550
24 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Игровой роутер Archer GE550, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке, инструмент сброса настроек.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
237x130x193мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer GE550 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer GE550, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Archer GE550 обеспечивает скорость 5764 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, всегда готов к самым ожесточенным сражениям.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Игровой роутер Archer GE550, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке, инструмент сброса настроек.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
237x130x193мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer GE550 – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer GE550, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Archer GE550 обеспечивает скорость 5764 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, всегда готов к самым ожесточенным сражениям.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550 - по цене 24370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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