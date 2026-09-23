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Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC

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Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 1
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 2
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 3
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 4
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 5
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 6
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 7
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 8
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 9
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 10
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 11
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 12
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 13
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 14
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
16
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 1
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 2
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 3
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 4
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 5
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 6
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 7
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 8
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 9
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 10
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 11
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 12
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 13
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 14
  • Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 660 руб. 
Начислим 715 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC
44 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
16
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х23
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC

Оснащен 1G Ethernet-портами (16 шт.) и 10G SFP+ портами (2 шт.), пассивное охлаждение, аппаратная поддержка IPsec. Уровень лицензии RouterOS - L6.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
16
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащен 1G Ethernet-портами (16 шт.) и 10G SFP+ портами (2 шт.), пассивное охлаждение, аппаратная поддержка IPsec. Уровень лицензии RouterOS - L6.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC – стоимость товара 44660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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