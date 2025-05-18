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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый

28 Отзывы
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 8
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 9
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 10
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 11
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 9
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 10
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 11
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 187003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
2 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
19х13х6
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый

Маршрутизатор Mikrotik RB941-2ND-TC являє собою компактний безпровідний маршрутизатор який ідеально підійде для будинків, квартир і невеликих офісів. На корпусі присутня кнопка WPS, яка дозволяє підключатися клієнтам по бездротовому каналу без введення пароля або переводити пристрій в режим cAP для централізованого управління ним за допомогою контролера CAPsMAN, просто натиснувши на кнопку. Точка доступу оснащується багатофункціональною операційною системою RouterOS з усіма її можливостями: брандмауер, контроль доступу користувачів, обмеження пропускної здатності і т. д. hAP lite оснащений потужним процесором Atheros з тактовою частотою 650 МГц, 32 МБ ОЗУ, 2.4 ГГц радіомодулем з підтримкою MIMO 2x2, чотирма портами Fast Ethernet і і четверним рівнем ліцензії операційної системи RouterOS. USB блок живлення входить в комплект поставки. Максимально підтримувана швидкість з'єднання становить 300 Мбіт/с. Досвідчені користувачі можуть провести точну настройку трафіку для Mikrotik RB941-2nD, а також встановити різні режими обмеження доступу.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, всём устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Прошивка из коробки 6.49, обновил до 7.18. Брал для организации где вся сеть на микротиках. Возможностей очень много, для дома считаю избыточным(хотя у каждого свои потребности). Но если нужно просто раздать wi-fi от провайдера выберите модель попроще.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в срок,всем довольны.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
За свою денюжку ПУШКА-БОМБА. Удалось настроить внешний доступ к домашнему ПК. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, всё работает отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Василий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка. Работает как швейцарские часы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом мне нравится. Больше подходит для сетевых специалистов. Снимаю звезду за работу WiFi.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормально, но бывает адреса забывает, приходится менять подсеть на телефонах. Пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые микротика пощупал, настроек вагон и маленькая тележка, все что есть в кастомных прошивках на обычные роутеры здесь идет по умолчанию, для обычной домашней сети он пожалуй избыточен, а вот если есть специфические задачи, к примеру смешать две WAN сети, то этот зверек отлично подойдет. Ах да, еще его тяжело "убить" неправильными настройками, с роутером всегда можно связаться по мак адресу через спец прогу, и восстановить его можно так же.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Это же микротик, сам по себе качественный по умолчанию. Товар доставлен быстро в родной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
взял для работы, ставим их постоянно, работают отменно, советую!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил. Всё работает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2021
Aqua a.

Достоинства:
Хороший сигнал Wi-Fi. Mikrotik этим все сказано

Комментарий:
Тем кто не готов разбираться в RouterOS, лучше посмотреть в сторону другого вендора.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Один раз настроил и забыл — настраивал точно такой же подруге года 3-4 назад. С тех пор его никто не трогал, так и работает. Пугать сложностью настроек не нужно — есть режим быстрой настройки, он ничем не отличается от других роутеров.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2021
Виктор С.

Достоинства:
Суперская вещь

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2021
Сергей С.

Достоинства:
Это RouterOS и этим все сказано.

Недостатки:
Wi-Fi слабоват, но это не критично, такие устройства приобретаются не для этого.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2021
Евгений Васин

Достоинства:
Стабильность. За полгода небыло ни одной перезагрузки

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2021
Антон Ковалев

Достоинства:
Дешевый

Недостатки:
Размер памяти

Комментарий:
Дешевый роутер от микротика. Поддерживает RouterOS 4 уровня. Используется как дешевая точка доступа для технологии CapsMan. Размер памяти настолько мал, что полный пакет RouterOS при апгрейде не влезает в память. Чтобы исправить эту проблему надо ставить на него не полный метапакет routeros, а только нужные пакеты, обычно это advanced-tools, dhcp, routing, security, system, wireless.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2021
Serg Korshi

Достоинства:
Порадовало питание по микро USB, зарядок от телефона у всех много, удобно. Wi-Fi устойчивый по всей квартире.

Недостатки:
Как обычно один - требует знаний, как его настроить, по телефону родителям не объяснишь.

Комментарий:
Nat заработал только после вкл-выкл в быстрых настройках.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2021
Евгений Александрович (IronHewer)

Достоинства:


Комментарий:
Настройка - весьма недружелюбна.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2021
Вокуев Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз взял микротик, понадобиоась функция - virtual AP (отдельные изолированные wifi точки). Здесь эта функция есть. Также сам роутер без антенн и довольно маленький, что тоже плюс для меня.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2021
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
RouterOS, которая управляет этим устройством, является довольно сложной в освоении прошивкой. Если вы не знакомы с данной прошивкой и знаний у вас не очень уж много, то лучше этот роутер не брать. Если умеешь настраивать, то будет работать долго и хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2021
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, с учетом цены и надежности связи хорошее приобретение. Для тех кто хочет вникать в тонкости настройки роутера есть большое поле деятельности, но с нашими операторами связи это не даст большого выигрыша.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2021
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прием сигнала на раздачу
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество. Был выбран из за своих размеров. Мал да удал!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2020
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Данным производителей пользуемся на работе из за удобства работы с VPN. Для дома решил взять самый простенький.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2020
Сергей Витальевич

Достоинства:


Комментарий:
Порекомендовал Микротик знакомый айтишник, дорогой не стал брать, поэтому и сигнал слабоват, через две стены показывает одну палку, посидеть в соц.сетях достаточно. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное устройство, миниатюрное, функциональное, по приемлимой цене, с возможностью быстрой и простой настройки.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Латвия
Описание
Маршрутизатор Mikrotik RB941-2ND-TC являє собою компактний безпровідний маршрутизатор який ідеально підійде для будинків, квартир і невеликих офісів. На корпусі присутня кнопка WPS, яка дозволяє підключатися клієнтам по бездротовому каналу без введення пароля або переводити пристрій в режим cAP для централізованого управління ним за допомогою контролера CAPsMAN, просто натиснувши на кнопку. Точка доступу оснащується багатофункціональною операційною системою RouterOS з усіма її можливостями: брандмауер, контроль доступу користувачів, обмеження пропускної здатності і т. д. hAP lite оснащений потужним процесором Atheros з тактовою частотою 650 МГц, 32 МБ ОЗУ, 2.4 ГГц радіомодулем з підтримкою MIMO 2x2, чотирма портами Fast Ethernet і і четверним рівнем ліцензії операційної системи RouterOS. USB блок живлення входить в комплект поставки. Максимально підтримувана швидкість з'єднання становить 300 Мбіт/с. Досвідчені користувачі можуть провести точну настройку трафіку для Mikrotik RB941-2nD, а також встановити різні режими обмеження доступу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, всём устраивает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Прошивка из коробки 6.49, обновил до 7.18. Брал для организации где вся сеть на микротиках. Возможностей очень много, для дома считаю избыточным(хотя у каждого свои потребности). Но если нужно просто раздать wi-fi от провайдера выберите модель попроще.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в срок,всем довольны.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
За свою денюжку ПУШКА-БОМБА. Удалось настроить внешний доступ к домашнему ПК. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, всё работает отлично, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Василий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пушка. Работает как швейцарские часы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом мне нравится. Больше подходит для сетевых специалистов. Снимаю звезду за работу WiFi.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормально, но бывает адреса забывает, приходится менять подсеть на телефонах. Пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые микротика пощупал, настроек вагон и маленькая тележка, все что есть в кастомных прошивках на обычные роутеры здесь идет по умолчанию, для обычной домашней сети он пожалуй избыточен, а вот если есть специфические задачи, к примеру смешать две WAN сети, то этот зверек отлично подойдет. Ах да, еще его тяжело "убить" неправильными настройками, с роутером всегда можно связаться по мак адресу через спец прогу, и восстановить его можно так же.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Это же микротик, сам по себе качественный по умолчанию. Товар доставлен быстро в родной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
взял для работы, ставим их постоянно, работают отменно, советую!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил. Всё работает. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2021
Aqua a.

Достоинства:
Хороший сигнал Wi-Fi. Mikrotik этим все сказано

Комментарий:
Тем кто не готов разбираться в RouterOS, лучше посмотреть в сторону другого вендора.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:
Один раз настроил и забыл — настраивал точно такой же подруге года 3-4 назад. С тех пор его никто не трогал, так и работает. Пугать сложностью настроек не нужно — есть режим быстрой настройки, он ничем не отличается от других роутеров.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2021
Виктор С.

Достоинства:
Суперская вещь

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2021
Сергей С.

Достоинства:
Это RouterOS и этим все сказано.

Недостатки:
Wi-Fi слабоват, но это не критично, такие устройства приобретаются не для этого.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2021
Евгений Васин

Достоинства:
Стабильность. За полгода небыло ни одной перезагрузки

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2021
Антон Ковалев

Достоинства:
Дешевый

Недостатки:
Размер памяти

Комментарий:
Дешевый роутер от микротика. Поддерживает RouterOS 4 уровня. Используется как дешевая точка доступа для технологии CapsMan. Размер памяти настолько мал, что полный пакет RouterOS при апгрейде не влезает в память. Чтобы исправить эту проблему надо ставить на него не полный метапакет routeros, а только нужные пакеты, обычно это advanced-tools, dhcp, routing, security, system, wireless.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2021
Serg Korshi

Достоинства:
Порадовало питание по микро USB, зарядок от телефона у всех много, удобно. Wi-Fi устойчивый по всей квартире.

Недостатки:
Как обычно один - требует знаний, как его настроить, по телефону родителям не объяснишь.

Комментарий:
Nat заработал только после вкл-выкл в быстрых настройках.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2021
Евгений Александрович (IronHewer)

Достоинства:


Комментарий:
Настройка - весьма недружелюбна.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2021
Вокуев Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз взял микротик, понадобиоась функция - virtual AP (отдельные изолированные wifi точки). Здесь эта функция есть. Также сам роутер без антенн и довольно маленький, что тоже плюс для меня.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2021
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
RouterOS, которая управляет этим устройством, является довольно сложной в освоении прошивкой. Если вы не знакомы с данной прошивкой и знаний у вас не очень уж много, то лучше этот роутер не брать. Если умеешь настраивать, то будет работать долго и хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2021
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом, с учетом цены и надежности связи хорошее приобретение. Для тех кто хочет вникать в тонкости настройки роутера есть большое поле деятельности, но с нашими операторами связи это не даст большого выигрыша.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2021
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прием сигнала на раздачу
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество. Был выбран из за своих размеров. Мал да удал!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2020
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Данным производителей пользуемся на работе из за удобства работы с VPN. Для дома решил взять самый простенький.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2020
Сергей Витальевич

Достоинства:


Комментарий:
Порекомендовал Микротик знакомый айтишник, дорогой не стал брать, поэтому и сигнал слабоват, через две стены показывает одну палку, посидеть в соц.сетях достаточно. Надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличное устройство, миниатюрное, функциональное, по приемлимой цене, с возможностью быстрой и простой настройки.


Купить Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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