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Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый

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Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб. 
Начислим 439 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый
27 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Deco app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
3 модуля, 3 БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х12
Вес, кг.
2.67

Описание товара Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый

Премиальная Mesh-система из трех модулей с поддержкой Wi-Fi 6 (AX5400), гарантирующая бесшовную работу десятков сетевых устройств на площади до 650 кв.м. Снабжена передовыми технологиями шифрования, искусственного интеллекта для оптимизации роуминга и встроенным комплексом безопасности HomeShield.

Отзывы о товаре Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Deco app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
3 модуля, 3 БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальная Mesh-система из трех модулей с поддержкой Wi-Fi 6 (AX5400), гарантирующая бесшовную работу десятков сетевых устройств на площади до 650 кв.м. Снабжена передовыми технологиями шифрования, искусственного интеллекта для оптимизации роуминга и встроенным комплексом безопасности HomeShield.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый - купить по цене 27400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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