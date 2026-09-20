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Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360

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Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 1
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 3
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 4
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 5
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 10
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 11
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 12
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 13
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 14
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 15
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 16
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 17
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 18
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 19
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 20
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 21
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 22
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 23
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 24
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 25
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 26
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 27
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 28
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 29
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 30
Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 17
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 18
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 19
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 20
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 21
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 22
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 23
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 24
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 25
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 26
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 27
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 28
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 29
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 30
  • Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529940
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
182x25x108 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360

Роутер Netis MW5360 отличается высокой производительностью и поддерживает большое количество одновременных клиентских подключений. Кроме режима Wi-Fi-маршрутизатора модель может использоваться и как LTE-модем, совместимый с SIM-картами различных операторов связи. Роутер использует в своей основе производительный чипсет и может работать на частоте 2.4 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11n максимальная скорость передачи данных может достигать 300 Мбит/с. Наличие 4 массивных антенн обеспечивает большое покрытие сети и высокую стабильность сигнала. Кроме того, роутер поддерживает протоколы WPA, которые обеспечат надежную защиту сети от различных угроз. Роутер Netis MW5360 выполнен в компактном и прочном корпусе. Для подключения внешнего оборудования на корпусе предусмотрено 2 порта Ethernet. Настройка роутера и управление им может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса и различных протоколов. Также модель снабжена светодиодными индикаторами, информирующими о статусе работы устройства. В качестве источника питания используется сеть 220 В.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
182x25x108 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Netis MW5360 отличается высокой производительностью и поддерживает большое количество одновременных клиентских подключений. Кроме режима Wi-Fi-маршрутизатора модель может использоваться и как LTE-модем, совместимый с SIM-картами различных операторов связи. Роутер использует в своей основе производительный чипсет и может работать на частоте 2.4 ГГц. В сочетании с поддержкой стандарта 802.11n максимальная скорость передачи данных может достигать 300 Мбит/с. Наличие 4 массивных антенн обеспечивает большое покрытие сети и высокую стабильность сигнала. Кроме того, роутер поддерживает протоколы WPA, которые обеспечат надежную защиту сети от различных угроз. Роутер Netis MW5360 выполнен в компактном и прочном корпусе. Для подключения внешнего оборудования на корпусе предусмотрено 2 порта Ethernet. Настройка роутера и управление им может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса и различных протоколов. Также модель снабжена светодиодными индикаторами, информирующими о статусе работы устройства. В качестве источника питания используется сеть 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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