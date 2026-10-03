Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
В наличии
Код товара: 287952
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
110
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
Точка доступа Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD отличается невероятной компактностью. Габариты корпуса этого устройства, оформленного в сочетании белого и серого цветов, составляют 11х48х49 мм. Точка доступа легко крепится на стену в помещении, благодаря наличию клеевой основы. Для подключения может использоваться PoE или сеть 220 В.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Точка доступа Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD отличается невероятной компактностью. Габариты корпуса этого устройства, оформленного в сочетании белого и серого цветов, составляют 11х48х49 мм. Точка доступа легко крепится на стену в помещении, благодаря наличию клеевой основы. Для подключения может использоваться PoE или сеть 220 В.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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