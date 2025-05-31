Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный

TP-Link Archer C80 - двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900, рассчитанный на квартиры и частные дома с несколькими устройствами и высокими требованиями к скорости. Он обеспечивает суммарную беспроводную скорость до 1900 Мбит/с (1300 Мбит/с на 5 ГГц + 600 Мбит/с на 2.4 ГГц) и подходит для 4K-стриминга, онлайн-игр и удалённой работы.

Для каких сценариев сети

Маршрутизатор оптимален для семей, где одновременно подключены смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, консоли и умные устройства. Поддержка MU-MIMO и Beamforming помогает эффективнее распределять канал между несколькими клиентами и улучшать качество связи в сложных условиях.

Ключевые особенности

Четыре внешние антенны с высокой мощностью обеспечивают устойчивое покрытие по всей квартире, а гигабитные LAN-порты позволяют реализовать полноценные проводные подключения к стационарным ПК и ТВ-приставкам. Archer C80 поддерживает родительский контроль, гостевую сеть, приоритизацию трафика (QoS) и режим точки доступа, а управлять им можно через веб-интерфейс и приложение Tether.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство не поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), это модель стандарта Wi-Fi 5, что важно учитывать при планировании сети "на вырост". При подключении к высокоскоростным тарифам (100-500 Мбит/с и выше) нужно использовать проводное подключение или диапазон 5 ГГц для получения максимальной скорости.