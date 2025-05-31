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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 1
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 14
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 15
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 13
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 14
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 15
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407902
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х8
Вес, г.
830

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный

TP-Link Archer C80 - двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900, рассчитанный на квартиры и частные дома с несколькими устройствами и высокими требованиями к скорости. Он обеспечивает суммарную беспроводную скорость до 1900 Мбит/с (1300 Мбит/с на 5 ГГц + 600 Мбит/с на 2.4 ГГц) и подходит для 4K-стриминга, онлайн-игр и удалённой работы.

Для каких сценариев сети

Маршрутизатор оптимален для семей, где одновременно подключены смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, консоли и умные устройства. Поддержка MU-MIMO и Beamforming помогает эффективнее распределять канал между несколькими клиентами и улучшать качество связи в сложных условиях.

Ключевые особенности

Четыре внешние антенны с высокой мощностью обеспечивают устойчивое покрытие по всей квартире, а гигабитные LAN-порты позволяют реализовать полноценные проводные подключения к стационарным ПК и ТВ-приставкам. Archer C80 поддерживает родительский контроль, гостевую сеть, приоритизацию трафика (QoS) и режим точки доступа, а управлять им можно через веб-интерфейс и приложение Tether.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство не поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), это модель стандарта Wi-Fi 5, что важно учитывать при планировании сети "на вырост". При подключении к высокоскоростным тарифам (100-500 Мбит/с и выше) нужно использовать проводное подключение или диапазон 5 ГГц для получения максимальной скорости.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Шавкат А.

Достоинства:


Комментарий:
поставил 4 потому что ещё не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, а дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ильдус С.

Достоинства:


Комментарий:
ловит раздает как положенно
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Копылова Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Прибор пришел в заводской упаковке, в пленке. Пока могу сказать, что роутер данной модели посоветовал специалист провайдера на замену старого с учетом площади квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает все хорошо но оооочень обидно что заказали за 5500₽ а сейчас цена 3500, конечно просто огромная разница.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ринат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, настраивается легко и быстро, хорошая скорость интернета. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
сергей а.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает довольны .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , квартира 66 кВ , а сам роутер находиться не в центре и достает до самых дальних уголков квартиры
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, легкое подключение через приложение, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили, мастер сказал что хороший роутер.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
РоутерБыстрая скорость. Площадь покрытия шикарная. Лучший вариант за этот бюджет
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает!!! честно, подключала сама методом тыка, все хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дударь Николай Леонидович

Достоинства:


Комментарий:
ещё не устанавливал сам, но из отзывов и рейтингов довольно хороший роутер.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, цена-качество. Пришел быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны,работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя, все впорядке, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вид хороший в деле Не пробыл как попробую напишу дополнительно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил,настроил быстро, всё понятно в инструкции, заказ пришел в срок, упаковка достойная
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Булат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер замечательный, но ВПН тут нет, точнее он есть, но как сервер, а не как клиент, поэтому ВПН вы не подключите, берите линки именно с поддержкой ВПН клиента. Пришлось сдать. Кому ВПН не нужен, то шикарный вариант за такую стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Тянет, справляется!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
интернет летает как сумасшедший... остановите его, он слишком быстрый))
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Опыта с ними у меня нет, провели мастера оптоволокно, через свой преобразователь подключили, работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Lexa O.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер просто кайф
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо.пришел быстро.установили без проблем.летает.
26.07.2024
Виктор

Достоинства:
Доставили вовремя, без проблем. Роутер хороший, не знаю что еще сказать о нем

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
2,4 и 5 гц есть, гигабитные порты есть
а вообще брал такой уже 2 года назад, и ценник был ровно в 2 раза ниже, делайте выводы сами
24.10.2022
Алексей

Достоинства:
Быстро доставили. Все запаковано. Роутер отлично работает.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Покупал под Билайн. Все настроилось отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2022
Евгений Б.

Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.

Недостатки:
не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2022
Евгений Б.

Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.

Недостатки:
не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2022
Mr Ryzhikoff

Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi

Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2022
Mr Ryzhikoff

Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi

Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Павел

Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество

Недостатки:
Для себя не выявил

Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Павел

Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество

Недостатки:
Для себя не выявил

Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2022
Максим Токманцев

Достоинства:
Хорошее качество сигнала

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2022
Максим Токманцев

Достоинства:
Хорошее качество сигнала

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2022
Юлия П.

Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.

Недостатки:
Не обнаружила.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2022
Юлия П.

Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.

Недостатки:
Не обнаружила.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Вадим Д.

Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
геннадий карпов

Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие

Недостатки:
нет

Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Артем Гуляев

Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой

Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль

Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Вадим Д.

Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
геннадий карпов

Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие

Недостатки:
нет

Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Артем Гуляев

Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой

Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль

Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Илья Валайтис

Достоинства:
За свою цену отлично работает

Недостатки:
Не выявил
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Ник кук

Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Илья Валайтис

Достоинства:
За свою цену отлично работает

Недостатки:
Не выявил
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Ник кук

Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание

TP-Link Archer C80 - двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900, рассчитанный на квартиры и частные дома с несколькими устройствами и высокими требованиями к скорости. Он обеспечивает суммарную беспроводную скорость до 1900 Мбит/с (1300 Мбит/с на 5 ГГц + 600 Мбит/с на 2.4 ГГц) и подходит для 4K-стриминга, онлайн-игр и удалённой работы.

Для каких сценариев сети

Маршрутизатор оптимален для семей, где одновременно подключены смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, консоли и умные устройства. Поддержка MU-MIMO и Beamforming помогает эффективнее распределять канал между несколькими клиентами и улучшать качество связи в сложных условиях.

Ключевые особенности

Четыре внешние антенны с высокой мощностью обеспечивают устойчивое покрытие по всей квартире, а гигабитные LAN-порты позволяют реализовать полноценные проводные подключения к стационарным ПК и ТВ-приставкам. Archer C80 поддерживает родительский контроль, гостевую сеть, приоритизацию трафика (QoS) и режим точки доступа, а управлять им можно через веб-интерфейс и приложение Tether.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство не поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), это модель стандарта Wi-Fi 5, что важно учитывать при планировании сети "на вырост". При подключении к высокоскоростным тарифам (100-500 Мбит/с и выше) нужно использовать проводное подключение или диапазон 5 ГГц для получения максимальной скорости.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Шавкат А.

Достоинства:


Комментарий:
поставил 4 потому что ещё не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, а дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ильдус С.

Достоинства:


Комментарий:
ловит раздает как положенно
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Копылова Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Прибор пришел в заводской упаковке, в пленке. Пока могу сказать, что роутер данной модели посоветовал специалист провайдера на замену старого с учетом площади квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает все хорошо но оооочень обидно что заказали за 5500₽ а сейчас цена 3500, конечно просто огромная разница.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает отлично спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ринат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, настраивается легко и быстро, хорошая скорость интернета. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
сергей а.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает довольны .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , квартира 66 кВ , а сам роутер находиться не в центре и достает до самых дальних уголков квартиры
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, легкое подключение через приложение, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили, мастер сказал что хороший роутер.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
РоутерБыстрая скорость. Площадь покрытия шикарная. Лучший вариант за этот бюджет
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает!!! честно, подключала сама методом тыка, все хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дударь Николай Леонидович

Достоинства:


Комментарий:
ещё не устанавливал сам, но из отзывов и рейтингов довольно хороший роутер.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, цена-качество. Пришел быстро. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны,работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя, все впорядке, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вид хороший в деле Не пробыл как попробую напишу дополнительно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил,настроил быстро, всё понятно в инструкции, заказ пришел в срок, упаковка достойная
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Булат Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер замечательный, но ВПН тут нет, точнее он есть, но как сервер, а не как клиент, поэтому ВПН вы не подключите, берите линки именно с поддержкой ВПН клиента. Пришлось сдать. Кому ВПН не нужен, то шикарный вариант за такую стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Тянет, справляется!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
интернет летает как сумасшедший... остановите его, он слишком быстрый))
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Опыта с ними у меня нет, провели мастера оптоволокно, через свой преобразователь подключили, работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Lexa O.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер просто кайф
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо.пришел быстро.установили без проблем.летает.
26.07.2024
Виктор

Достоинства:
Доставили вовремя, без проблем. Роутер хороший, не знаю что еще сказать о нем

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
2,4 и 5 гц есть, гигабитные порты есть
а вообще брал такой уже 2 года назад, и ценник был ровно в 2 раза ниже, делайте выводы сами
24.10.2022
Алексей

Достоинства:
Быстро доставили. Все запаковано. Роутер отлично работает.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Покупал под Билайн. Все настроилось отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2022
Евгений Б.

Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.

Недостатки:
не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2022
Евгений Б.

Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.

Недостатки:
не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2022
Mr Ryzhikoff

Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi

Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2022
Mr Ryzhikoff

Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi

Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Павел

Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество

Недостатки:
Для себя не выявил

Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Павел

Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество

Недостатки:
Для себя не выявил

Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2022
Максим Токманцев

Достоинства:
Хорошее качество сигнала

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2022
Максим Токманцев

Достоинства:
Хорошее качество сигнала

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2022
Юлия П.

Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.

Недостатки:
Не обнаружила.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2022
Юлия П.

Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.

Недостатки:
Не обнаружила.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Вадим Д.

Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
геннадий карпов

Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие

Недостатки:
нет

Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Артем Гуляев

Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой

Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль

Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Вадим Д.

Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
геннадий карпов

Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие

Недостатки:
нет

Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2021
Артем Гуляев

Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой

Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль

Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Илья Валайтис

Достоинства:
За свою цену отлично работает

Недостатки:
Не выявил
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Ник кук

Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Илья Валайтис

Достоинства:
За свою цену отлично работает

Недостатки:
Не выявил
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2021
Ник кук

Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.


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