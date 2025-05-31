Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный
TP-Link Archer C80 - двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900, рассчитанный на квартиры и частные дома с несколькими устройствами и высокими требованиями к скорости. Он обеспечивает суммарную беспроводную скорость до 1900 Мбит/с (1300 Мбит/с на 5 ГГц + 600 Мбит/с на 2.4 ГГц) и подходит для 4K-стриминга, онлайн-игр и удалённой работы.
Для каких сценариев сети
Маршрутизатор оптимален для семей, где одновременно подключены смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, консоли и умные устройства. Поддержка MU-MIMO и Beamforming помогает эффективнее распределять канал между несколькими клиентами и улучшать качество связи в сложных условиях.
Ключевые особенности
Четыре внешние антенны с высокой мощностью обеспечивают устойчивое покрытие по всей квартире, а гигабитные LAN-порты позволяют реализовать полноценные проводные подключения к стационарным ПК и ТВ-приставкам. Archer C80 поддерживает родительский контроль, гостевую сеть, приоритизацию трафика (QoS) и режим точки доступа, а управлять им можно через веб-интерфейс и приложение Tether.
Важные нюансы перед покупкой
Устройство не поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), это модель стандарта Wi-Fi 5, что важно учитывать при планировании сети "на вырост". При подключении к высокоскоростным тарифам (100-500 Мбит/с и выше) нужно использовать проводное подключение или диапазон 5 ГГц для получения максимальной скорости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
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TP-Link Archer C80 - двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900, рассчитанный на квартиры и частные дома с несколькими устройствами и высокими требованиями к скорости. Он обеспечивает суммарную беспроводную скорость до 1900 Мбит/с (1300 Мбит/с на 5 ГГц + 600 Мбит/с на 2.4 ГГц) и подходит для 4K-стриминга, онлайн-игр и удалённой работы.
Для каких сценариев сети
Маршрутизатор оптимален для семей, где одновременно подключены смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, консоли и умные устройства. Поддержка MU-MIMO и Beamforming помогает эффективнее распределять канал между несколькими клиентами и улучшать качество связи в сложных условиях.
Ключевые особенности
Четыре внешние антенны с высокой мощностью обеспечивают устойчивое покрытие по всей квартире, а гигабитные LAN-порты позволяют реализовать полноценные проводные подключения к стационарным ПК и ТВ-приставкам. Archer C80 поддерживает родительский контроль, гостевую сеть, приоритизацию трафика (QoS) и режим точки доступа, а управлять им можно через веб-интерфейс и приложение Tether.
Важные нюансы перед покупкой
Устройство не поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), это модель стандарта Wi-Fi 5, что важно учитывать при планировании сети "на вырост". При подключении к высокоскоростным тарифам (100-500 Мбит/с и выше) нужно использовать проводное подключение или диапазон 5 ГГц для получения максимальной скорости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
поставил 4 потому что ещё не пробывал
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, а дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
ловит раздает как положенно
Достоинства:
Комментарий:
Прибор пришел в заводской упаковке, в пленке. Пока могу сказать, что роутер данной модели посоветовал специалист провайдера на замену старого с учетом площади квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает все хорошо но оооочень обидно что заказали за 5500₽ а сейчас цена 3500, конечно просто огромная разница.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, работает отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, настраивается легко и быстро, хорошая скорость интернета. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает довольны .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , квартира 66 кВ , а сам роутер находиться не в центре и достает до самых дальних уголков квартиры
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, легкое подключение через приложение, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подключили, мастер сказал что хороший роутер.
Достоинства:
Комментарий:
РоутерБыстрая скорость. Площадь покрытия шикарная. Лучший вариант за этот бюджет
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает!!! честно, подключала сама методом тыка, все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
ещё не устанавливал сам, но из отзывов и рейтингов довольно хороший роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, цена-качество. Пришел быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны,работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя, все впорядке, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Вид хороший в деле Не пробыл как попробую напишу дополнительно
Достоинства:
Комментарий:
Подключил,настроил быстро, всё понятно в инструкции, заказ пришел в срок, упаковка достойная
Достоинства:
Комментарий:
Роутер замечательный, но ВПН тут нет, точнее он есть, но как сервер, а не как клиент, поэтому ВПН вы не подключите, берите линки именно с поддержкой ВПН клиента. Пришлось сдать. Кому ВПН не нужен, то шикарный вариант за такую стоимость.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Тянет, справляется!
Достоинства:
Комментарий:
интернет летает как сумасшедший... остановите его, он слишком быстрый))
Достоинства:
Комментарий:
Опыта с ними у меня нет, провели мастера оптоволокно, через свой преобразователь подключили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер просто кайф
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.пришел быстро.установили без проблем.летает.
Достоинства:
Доставили вовремя, без проблем. Роутер хороший, не знаю что еще сказать о нем
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
2,4 и 5 гц есть, гигабитные порты есть
а вообще брал такой уже 2 года назад, и ценник был ровно в 2 раза ниже, делайте выводы сами
Достоинства:
Быстро доставили. Все запаковано. Роутер отлично работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупал под Билайн. Все настроилось отлично.
Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi
Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi
Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество
Недостатки:
Для себя не выявил
Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество
Недостатки:
Для себя не выявил
Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Достоинства:
Хорошее качество сигнала
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Отличная покупка
Достоинства:
Хорошее качество сигнала
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Отличная покупка
Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.
Недостатки:
Не обнаружила.
Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.
Недостатки:
Не обнаружила.
Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие
Недостатки:
нет
Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой
Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль
Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие
Недостатки:
нет
Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой
Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль
Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Достоинства:
За свою цену отлично работает
Недостатки:
Не выявил
Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.
Достоинства:
За свою цену отлично работает
Недостатки:
Не выявил
Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный
Достоинства:
Комментарий:
поставил 4 потому что ещё не пробывал
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, а дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
ловит раздает как положенно
Достоинства:
Комментарий:
Прибор пришел в заводской упаковке, в пленке. Пока могу сказать, что роутер данной модели посоветовал специалист провайдера на замену старого с учетом площади квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает все хорошо но оооочень обидно что заказали за 5500₽ а сейчас цена 3500, конечно просто огромная разница.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, работает отлично спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, настраивается легко и быстро, хорошая скорость интернета. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает довольны .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , квартира 66 кВ , а сам роутер находиться не в центре и достает до самых дальних уголков квартиры
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, легкое подключение через приложение, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Подключили, мастер сказал что хороший роутер.
Достоинства:
Комментарий:
РоутерБыстрая скорость. Площадь покрытия шикарная. Лучший вариант за этот бюджет
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает!!! честно, подключала сама методом тыка, все хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
ещё не устанавливал сам, но из отзывов и рейтингов довольно хороший роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, цена-качество. Пришел быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны,работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя, все впорядке, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Вид хороший в деле Не пробыл как попробую напишу дополнительно
Достоинства:
Комментарий:
Подключил,настроил быстро, всё понятно в инструкции, заказ пришел в срок, упаковка достойная
Достоинства:
Комментарий:
Роутер замечательный, но ВПН тут нет, точнее он есть, но как сервер, а не как клиент, поэтому ВПН вы не подключите, берите линки именно с поддержкой ВПН клиента. Пришлось сдать. Кому ВПН не нужен, то шикарный вариант за такую стоимость.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Тянет, справляется!
Достоинства:
Комментарий:
интернет летает как сумасшедший... остановите его, он слишком быстрый))
Достоинства:
Комментарий:
Опыта с ними у меня нет, провели мастера оптоволокно, через свой преобразователь подключили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер просто кайф
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.пришел быстро.установили без проблем.летает.
Достоинства:
Доставили вовремя, без проблем. Роутер хороший, не знаю что еще сказать о нем
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
2,4 и 5 гц есть, гигабитные порты есть
а вообще брал такой уже 2 года назад, и ценник был ровно в 2 раза ниже, делайте выводы сами
Достоинства:
Быстро доставили. Все запаковано. Роутер отлично работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупал под Билайн. Все настроилось отлично.
Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
стильный роутер, быстро настраивается, хорошая дальность дедйствия.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi
Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Достоинства:
Простота настройки, цена, бесперебойная работа, радиус покрытия Wi-Fi
Комментарий:
Прекрасный роутер за свои деньги
Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество
Недостатки:
Для себя не выявил
Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Достоинства:
Отличный уровень сигнала, 5 ГГЦ, соотношение цена/качество
Недостатки:
Для себя не выявил
Комментарий:
Роутер в пользовании 3 месяца, отлично работает, в советской панельной квартире через 3 стены бьёт 80 мбит/с. для некоторых может быть недостатком отсутствие юсб. За 3 100 руб. просто отличный роутер
Достоинства:
Хорошее качество сигнала
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Отличная покупка
Достоинства:
Хорошее качество сигнала
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Отличная покупка
Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.
Недостатки:
Не обнаружила.
Достоинства:
Хороший сигнал, работа без сбоев, простота настройки.
Недостатки:
Не обнаружила.
Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие
Недостатки:
нет
Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой
Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль
Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Достоинства:
При невысокой цене дает хорошую дальность при достаточной скорости 300мбит/сек на 6м, 1Гб порты
Достоинства:
Мне понравилась легкая настройка, хорошее стабильное покрытие
Недостатки:
нет
Комментарий:
До этого сидел на очень дешевом роутере, но раскошелился и прикупил этот и он просто крут, соединение не падает, даже если качать в два-три потока. Супер!
Достоинства:
Быстрый, очень стабильное соединение, проверено онлайн игрой
Недостатки:
в рельефную поверхность хорошо оседает пыль
Комментарий:
в восторге, старый роутер от Xiaomi безбожно глючил, регулярно выкидывало из игры
Достоинства:
За свою цену отлично работает
Недостатки:
Не выявил
Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.
Достоинства:
За свою цену отлично работает
Недостатки:
Не выявил
Достоинства:
На роутере практически постоянно висит 3 телефона, планшет, ПК и телевизор с 4к. Везде все отлично при том что на роутере приходит около 20мбит всего. Онлайн игры на ПК даже через свисток идут хорошо. Пинг не прыгает. Свисток самый простой за 250р брал. Конечно если напрямую через кабель то лучше но думаю дело в свистке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Так же пару раз падал с потолка, висит над дверью. Не сломался. Крепкий. Оборвала связи пока не было, где кнопка перезагрузки далее не знаю.