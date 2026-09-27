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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1317 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257311
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1317 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
230x144x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х7
Вес, г.
820

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный

Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят организовать скоростной и безопасный доступ в Интернет. Модель поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Скорость беспроводного подключения на частоте 2.4 ГГц может достигать 450 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. При наличии технической возможности (если устройство с модулем Wi-Fi поддерживает 2 диапазона) вы сможете самостоятельно выбирать, к какой сети подключаться. Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 оснащен 4 гигабитными портами, которые размещены рядом с портом WAN. В комплектацию маршрутизатора входят блок питания, руководство по быстрой настройке и патч-корд. Верхняя часть корпуса маршрутизатора имеет глянцевое покрытие.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1317 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
230x144x35
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят организовать скоростной и безопасный доступ в Интернет. Модель поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Скорость беспроводного подключения на частоте 2.4 ГГц может достигать 450 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. При наличии технической возможности (если устройство с модулем Wi-Fi поддерживает 2 диапазона) вы сможете самостоятельно выбирать, к какой сети подключаться. Маршрутизатор TP-LINK Archer A6 оснащен 4 гигабитными портами, которые размещены рядом с портом WAN. В комплектацию маршрутизатора входят блок питания, руководство по быстрой настройке и патч-корд. Верхняя часть корпуса маршрутизатора имеет глянцевое покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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