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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO

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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 5
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 6
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 7
Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Функции VPN
нет
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 6
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 7
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737757
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Характеристики

Бренд
Tenda
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
нет
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.34х0.06
Вес, г.
940

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO

Wi-Fi роутер Tenda TX2 Pro обеспечивает стабильную и быструю связь с Интернетом при минимальных задержках благодаря суммарной скорости до 1501 Мбит/с. В устройстве реализована технология автоматического переключения диапазона Wi-Fi с учетом загруженности каналов в зоне расположения маршрутизатора. Благодаря 5 внешним антеннам с коэффициентом усиления по 6 дБ повышается чувствительность приема/передачи сигнала. Поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA позволяет одновременно подключать несколько устройств к беспроводной сети без снижения производительности. Протокол безопасности WPA3 гарантирует защиту всей локальной сети от угроз и посторонних пользователей. Для подключения устройств к проводной сети в Tenda TX2 Pro предусмотрены 3 порта LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO




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Характеристики
Бренд
Tenda
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Развернуть
Функции VPN
нет
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Tenda TX2 Pro обеспечивает стабильную и быструю связь с Интернетом при минимальных задержках благодаря суммарной скорости до 1501 Мбит/с. В устройстве реализована технология автоматического переключения диапазона Wi-Fi с учетом загруженности каналов в зоне расположения маршрутизатора. Благодаря 5 внешним антеннам с коэффициентом усиления по 6 дБ повышается чувствительность приема/передачи сигнала. Поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA позволяет одновременно подключать несколько устройств к беспроводной сети без снижения производительности. Протокол безопасности WPA3 гарантирует защиту всей локальной сети от угроз и посторонних пользователей. Для подключения устройств к проводной сети в Tenda TX2 Pro предусмотрены 3 порта LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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