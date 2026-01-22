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Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)

21 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 10
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 11
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 12
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 13
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 14
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 15
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 10
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 11
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 12
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 13
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 14
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 15
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)
3 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-853• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x44x136 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х5
Вес, г.
580

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)

Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Поддержка WDS: Repeater mode, Client Router. Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)

Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер с кнопкой отключения вай-фай , когда нужно только кабельное соединение, а лишнее облучение рядом нежелательно. В 3-х комн. квартире с толстыми кирпичными стенами хорошо работают оба диапазона 2,4 и 5 гГерц вай-фай. Но 2,4 гГерца более мощное и работает даже на улице через дорогу, в 100 метрах, но только с одной стороны дома, где роутер рядом с окном на 4-м этаже. Это отличный результат для города, где десятки роутеров во всех соседних квартирах и масса приборов, микроволновок создают помехи.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохая вещь за свои деньги. Поставил и забыл!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключила как подключу так и напишу. отзыв ждём мастера
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. Для дома 100 кв.м. подошёл. Установщики сказали хороший роутер
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда, D-Link безупречен, всё работает, никаких проблем
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
использую более года. не глючит, соответствует описаню. русскоязычная прошивка
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Целой, работает 2 канала, удобно, вай фай по всем комнатам. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Работает стабильно. Были проблемы с определением модема ZTE, но после обновления прошли или сами собой. Также моде в USB вставляется тяжело, возможно поэтому проблемы с определением. Но лечится легко проводом удлинителем USB.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Юра С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает нармальный роутер Соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
При первой настройке не смог обновить свое ПО. После трех заходов перестал откликаться по адресу http://192.168.0.1/. Сброс на заводские не помог. Настроить стало невозможно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Гагик М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар прибыл вовремя и был вложен в водонепроницаемый пакет. Вся комплектация имеется по списку. Роутер работает, но пока в тестовом режиме. Жаль, что надпись о характеристике адаптера питания нечитабельна (если придётся поменять). Об остальном, возможно, сообщу позже. Спасибо за вашу работу! Роутер исправно работает! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключается, без проблем коннектится, работает отлично. Интернет летает, нареканий никаких. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модем, легок в настройке, хорошо раздает сигнал.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный роутер, все нужные настройки есть, длинк делает качественно, до этого был старичок 620, этот по сравнению с ним самолёт, 1гб порты работают, вай фай 5 гц работает в уверенном приёме, в целом доволен. Сам обновился на последнюю прошивку.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Скорость провайдера держит. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
.Зона покрытия маленькая,2 комнаты в третий сигнал плохо работает. Характеристики не совпадают с описанием продавца.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , хорошо добивает везде по загородному дому 200кв.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает, скорость хорошая, площадь вай фай боше старого роутора .
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
супер с одного роутера два вайфая работает 4g и 5g крутяк, интернет летает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, пришел раньше срока. Еще не подключили. Позже отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает. брал на дачу. но и дома подключил вторым отлично.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-853• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x44x136 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Поддержка WDS: Repeater mode, Client Router. Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер с кнопкой отключения вай-фай , когда нужно только кабельное соединение, а лишнее облучение рядом нежелательно. В 3-х комн. квартире с толстыми кирпичными стенами хорошо работают оба диапазона 2,4 и 5 гГерц вай-фай. Но 2,4 гГерца более мощное и работает даже на улице через дорогу, в 100 метрах, но только с одной стороны дома, где роутер рядом с окном на 4-м этаже. Это отличный результат для города, где десятки роутеров во всех соседних квартирах и масса приборов, микроволновок создают помехи.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохая вещь за свои деньги. Поставил и забыл!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не подключила как подключу так и напишу. отзыв ждём мастера
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. Для дома 100 кв.м. подошёл. Установщики сказали хороший роутер
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда, D-Link безупречен, всё работает, никаких проблем
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
использую более года. не глючит, соответствует описаню. русскоязычная прошивка
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Целой, работает 2 канала, удобно, вай фай по всем комнатам. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Работает стабильно. Были проблемы с определением модема ZTE, но после обновления прошли или сами собой. Также моде в USB вставляется тяжело, возможно поэтому проблемы с определением. Но лечится легко проводом удлинителем USB.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Юра С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает нармальный роутер Соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
При первой настройке не смог обновить свое ПО. После трех заходов перестал откликаться по адресу http://192.168.0.1/. Сброс на заводские не помог. Настроить стало невозможно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Гагик М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар прибыл вовремя и был вложен в водонепроницаемый пакет. Вся комплектация имеется по списку. Роутер работает, но пока в тестовом режиме. Жаль, что надпись о характеристике адаптера питания нечитабельна (если придётся поменять). Об остальном, возможно, сообщу позже. Спасибо за вашу работу! Роутер исправно работает! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключается, без проблем коннектится, работает отлично. Интернет летает, нареканий никаких. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модем, легок в настройке, хорошо раздает сигнал.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный роутер, все нужные настройки есть, длинк делает качественно, до этого был старичок 620, этот по сравнению с ним самолёт, 1гб порты работают, вай фай 5 гц работает в уверенном приёме, в целом доволен. Сам обновился на последнюю прошивку.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Скорость провайдера держит. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
.Зона покрытия маленькая,2 комнаты в третий сигнал плохо работает. Характеристики не совпадают с описанием продавца.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает , хорошо добивает везде по загородному дому 200кв.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает, скорость хорошая, площадь вай фай боше старого роутора .
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
супер с одного роутера два вайфая работает 4g и 5g крутяк, интернет летает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, пришел раньше срока. Еще не подключили. Позже отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает. брал на дачу. но и дома подключил вторым отлично.


Wi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A) - купить по цене 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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