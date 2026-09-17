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Wi-Fi роутер Tenda AC6 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Tenda AC6

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Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 3
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Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 6
Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 7
Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 8
Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Tenda AC6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 187009
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, г.
811

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC6

Интеллектуальный двухдиапазонный Wi–Fi маршрутизатор. Высокая скорость: до 1167 Mбит/с (867 Mбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Mбит/с в диапазоне 2.4 ГГц). Центральный процессор 900 МГц Broadcom. Мощные усилители и внешние антенны. Технология “Beamforming+”: расширенная зона приема Wi–Fi. Планировщик задач.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda AC6




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Функции VPN
да
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Интеллектуальный двухдиапазонный Wi–Fi маршрутизатор. Высокая скорость: до 1167 Mбит/с (867 Mбит/с в диапазоне 5 ГГц и 300 Mбит/с в диапазоне 2.4 ГГц). Центральный процессор 900 МГц Broadcom. Мощные усилители и внешние антенны. Технология “Beamforming+”: расширенная зона приема Wi–Fi. Планировщик задач.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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