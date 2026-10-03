Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Tenda AC5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Tenda AC5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda AC5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
1 660 руб.  1 740 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 187010
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Tenda AC5
1 660 руб. -5%
1 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
365x242x48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.28х0.03
Вес, г.
630

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC5

Tenda AC5 двухдиапазонный WiFi-маршрутизатор c четырьмя 5dbi двухполосными всенаправленные антенны, 1 ГГц процессор выполненным по процессом 28nm с поддержкой технологий mu-MIMO beamforming и соответствует 802.11ac Wave 2.0. Дистанционное управление через мобильное приложение Tenda Wi-Fi App. Стабильное и быстрое подключение к Интернету позволяет вам без промедления наслаждаться плавными 4 К HD-видео и онлайн-играми.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda AC5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
365x242x48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda AC5 двухдиапазонный WiFi-маршрутизатор c четырьмя 5dbi двухполосными всенаправленные антенны, 1 ГГц процессор выполненным по процессом 28nm с поддержкой технологий mu-MIMO beamforming и соответствует 802.11ac Wave 2.0. Дистанционное управление через мобильное приложение Tenda Wi-Fi App. Стабильное и быстрое подключение к Интернету позволяет вам без промедления наслаждаться плавными 4 К HD-видео и онлайн-играми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Tenda AC5 – стоимость товара 1660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...