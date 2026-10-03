Wi-Fi роутер Tenda AC5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%1 660 руб. 1 740 руб.
В наличии
Код товара: 187010
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 660 руб. -5%
1 740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
365x242x48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.28х0.03
Вес, г.
630
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC5
Tenda AC5 двухдиапазонный WiFi-маршрутизатор c четырьмя 5dbi двухполосными всенаправленные антенны, 1 ГГц процессор выполненным по процессом 28nm с поддержкой технологий mu-MIMO beamforming и соответствует 802.11ac Wave 2.0. Дистанционное управление через мобильное приложение Tenda Wi-Fi App. Стабильное и быстрое подключение к Интернету позволяет вам без промедления наслаждаться плавными 4 К HD-видео и онлайн-играми.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
365x242x48 мм
Страна производитель
Китай
Tenda AC5 двухдиапазонный WiFi-маршрутизатор c четырьмя 5dbi двухполосными всенаправленные антенны, 1 ГГц процессор выполненным по процессом 28nm с поддержкой технологий mu-MIMO beamforming и соответствует 802.11ac Wave 2.0. Дистанционное управление через мобильное приложение Tenda Wi-Fi App. Стабильное и быстрое подключение к Интернету позволяет вам без промедления наслаждаться плавными 4 К HD-видео и онлайн-играми.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Tenda AC5 – стоимость товара 1660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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