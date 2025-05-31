Wi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%1 960 руб. 2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407910
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
WEB-интерфейс; мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер Archer C24, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х8
Вес, кг.
1
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый
Беспроводной маршрутизатор TP-Link - Archer C24, 2.4/5 ГГц, 433Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 4x RJ-45, 10/100 Мб/с, 4 antennas, Белый, ARCHER C24
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Теги товара: Cudy, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
WEB-интерфейс; мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер Archer C24, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор TP-Link - Archer C24, 2.4/5 ГГц, 433Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 4x RJ-45, 10/100 Мб/с, 4 antennas, Белый, ARCHER C24
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, Гигабитные
Теги товара: Cudy, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, Гигабитные
Теги товара: Cudy, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.