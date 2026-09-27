Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR842N белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 070 руб. 3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NATрежим моста; сетевой экран (Firewall)
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х9
Вес, г.
650
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR842N белый
Многофункциональный беспроводной маршрутизатор. Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с и применение технологии MIMO обеспечивают бесперебойную работу беспроводной сети согласно стандарту 802.11n. Поддержка вещания до 4 беспроводных сетей с разными именами сети и паролями. Поддержка до 5 туннелей VPN обеспечивают удаленные VPN-подключения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC12 черный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитМаршрутизатор Tenda AC10
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR30G
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NC63
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
NATрежим моста; сетевой экран (Firewall)
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Многофункциональный беспроводной маршрутизатор. Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с и применение технологии MIMO обеспечивают бесперебойную работу беспроводной сети согласно стандарту 802.11n. Поддержка вещания до 4 беспроводных сетей с разными именами сети и паролями. Поддержка до 5 туннелей VPN обеспечивают удаленные VPN-подключения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR842N белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR842N белый