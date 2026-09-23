Wi-Fi роутер TENDA HG3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TENDA HG3
Маршрутизатор Tenda HG3 – совместимый с EPON и GPON пассивный оптический сетевой терминал для доступа к высокоскоростному Интернету. Модель рассчитана на проводное подключение 2 клиентских устройств к портам LAN 100 и 1000 Мбит/с. Беспроводные соединения производятся в диапазоне 2.4 ГГц на скорости до 300 Мбит/с. Безопасность передачи данных обеспечивается межсетевым экраном. Маршрутизатор поддерживает основные средства защиты сети – демилитаризованную зону и фильтрацию по IP, MAC, TCP/UDP и URL. Маршрутизатор Tenda HG3 совместим с оборудованием Huawei/ZTE/Fiberhome/Nokia и другими оптическими линейными терминалами. Устройство с 2 внешними антеннами рассчитано на настольную установку. Рабочий температурный диапазон маршрутизатора – от 0 до 45 °C.
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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