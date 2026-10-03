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Маршрутизатор Tenda AC10 купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор Tenda AC10

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Маршрутизатор Tenda AC10 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
  • Маршрутизатор Tenda AC10 - фото 1
  • Маршрутизатор Tenda AC10 - фото 2
  • Маршрутизатор Tenda AC10 - фото 3
  • Маршрутизатор Tenda AC10 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маршрутизатор Tenda AC10
1 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, г.
930

Описание товара Маршрутизатор Tenda AC10

Маршрутизатор Tenda AC10 станет отличным выбором для домашних пользователей, которые нуждаются в дополнительных возможностях этого класса сетевого оборудования. Модель совместима с фирменным мобильным приложением производителя, возможности которого, в частности, позволяют не только использовать родительский контроль, но и блокировать неавторизованных пользователей. Устройство, поддерживающее технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, обеспечит все подключенные устройства скоростью интернет-доступа, которая достаточна для решения любых задач, в том числе – для просмотра онлайн-видео высокого разрешения. Маршрутизатор Tenda AC10 рассчитан на работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц) одновременно. Максимальная скорость соединения для 2.4-гигагерцового диапазона равна 300 Мбит/с. Соответствующий показатель для диапазона 5 ГГц – 867 Мбит/с. Качественное беспроводное покрытие обеспечивают 4 несъемные внешние антенны. Есть и возможность проводного подключения, которая реализуется посредством 4 портов LAN, работающих на скорости 1 Гбит/с. Маршрутизатор имеет стильный внешний вид.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Tenda AC10




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Tenda AC10 станет отличным выбором для домашних пользователей, которые нуждаются в дополнительных возможностях этого класса сетевого оборудования. Модель совместима с фирменным мобильным приложением производителя, возможности которого, в частности, позволяют не только использовать родительский контроль, но и блокировать неавторизованных пользователей. Устройство, поддерживающее технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, обеспечит все подключенные устройства скоростью интернет-доступа, которая достаточна для решения любых задач, в том числе – для просмотра онлайн-видео высокого разрешения. Маршрутизатор Tenda AC10 рассчитан на работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц) одновременно. Максимальная скорость соединения для 2.4-гигагерцового диапазона равна 300 Мбит/с. Соответствующий показатель для диапазона 5 ГГц – 867 Мбит/с. Качественное беспроводное покрытие обеспечивают 4 несъемные внешние антенны. Есть и возможность проводного подключения, которая реализуется посредством 4 портов LAN, работающих на скорости 1 Гбит/с. Маршрутизатор имеет стильный внешний вид.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Tenda AC10 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1960 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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