Маршрутизатор Tenda AC10
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Tenda AC10
Маршрутизатор Tenda AC10 станет отличным выбором для домашних пользователей, которые нуждаются в дополнительных возможностях этого класса сетевого оборудования. Модель совместима с фирменным мобильным приложением производителя, возможности которого, в частности, позволяют не только использовать родительский контроль, но и блокировать неавторизованных пользователей. Устройство, поддерживающее технологию многопотоковой передачи данных MU-MIMO, обеспечит все подключенные устройства скоростью интернет-доступа, которая достаточна для решения любых задач, в том числе – для просмотра онлайн-видео высокого разрешения. Маршрутизатор Tenda AC10 рассчитан на работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц) одновременно. Максимальная скорость соединения для 2.4-гигагерцового диапазона равна 300 Мбит/с. Соответствующий показатель для диапазона 5 ГГц – 867 Мбит/с. Качественное беспроводное покрытие обеспечивают 4 несъемные внешние антенны. Есть и возможность проводного подключения, которая реализуется посредством 4 портов LAN, работающих на скорости 1 Гбит/с. Маршрутизатор имеет стильный внешний вид.
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Теги товара: Гигабитные
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Теги товара: Гигабитные
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