Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
Wi-Fi роутер NETIS N2 обращает на себя внимание оригинальной конструкцией корпуса и значительным (четыре) количеством внешних антенн. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Вы сможете организовать не только беспроводное, но и проводное подключение. Количество гигабитных портов, предназначенных для подключения клиентских устройств – четыре. Необходимый уровень быстродействия маршрутизатора при любых способах коммутации помогают гарантировать 128 МБ оперативной памяти. Роутер NETIS N2 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Наибольшая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Есть возможность использования двух диапазонов одновременно. Маршрутизатор рассчитан на функционирование только внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C. В комплектации роутера – блок питания, документация и патч-корд. Маршрутизатор компактен: габаритные размеры устройства составляют 145x212x40 мм. Цвет модели классический для техники данного вида – черный.
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