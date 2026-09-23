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Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS

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Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 1
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 2
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 3
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 4
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 5
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 6
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 7
Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
2 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, м
2х0.21х0.07
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS

Wi-Fi роутер NETIS N2 обращает на себя внимание оригинальной конструкцией корпуса и значительным (четыре) количеством внешних антенн. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Вы сможете организовать не только беспроводное, но и проводное подключение. Количество гигабитных портов, предназначенных для подключения клиентских устройств – четыре. Необходимый уровень быстродействия маршрутизатора при любых способах коммутации помогают гарантировать 128 МБ оперативной памяти. Роутер NETIS N2 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Наибольшая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Есть возможность использования двух диапазонов одновременно. Маршрутизатор рассчитан на функционирование только внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C. В комплектации роутера – блок питания, документация и патч-корд. Маршрутизатор компактен: габаритные размеры устройства составляют 145x212x40 мм. Цвет модели классический для техники данного вида – черный.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Wi-Fi роутер NETIS N2 обращает на себя внимание оригинальной конструкцией корпуса и значительным (четыре) количеством внешних антенн. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Вы сможете организовать не только беспроводное, но и проводное подключение. Количество гигабитных портов, предназначенных для подключения клиентских устройств – четыре. Необходимый уровень быстродействия маршрутизатора при любых способах коммутации помогают гарантировать 128 МБ оперативной памяти. Роутер NETIS N2 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Наибольшая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Есть возможность использования двух диапазонов одновременно. Маршрутизатор рассчитан на функционирование только внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C. В комплектации роутера – блок питания, документация и патч-корд. Маршрутизатор компактен: габаритные размеры устройства составляют 145x212x40 мм. Цвет модели классический для техники данного вида – черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS - данный товар вы можете купить по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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