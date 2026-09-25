Wi-Fi роутер Netis NC63
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 737753
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, блок питания, Ethernet кабель, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
212x145x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.4х0.03
Вес, г.
870
Описание товара Wi-Fi роутер Netis NC63
В беспроводном маршрутизаторе Netis NC63 применяется технология Wi-Fi стандарта 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами. Кроме того, роутер NC63 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Поддержка IPv6. Функция Netis Easy Mesh - бесшовный Wi-Fi дома, в квартире и офисе. Также можно отметить поддержку всех популярных у провайдеров типов подключения, и мощный чипсет с тактовой частотой 1 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, блок питания, Ethernet кабель, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
212x145x40
Страна производитель
Китай
В беспроводном маршрутизаторе Netis NC63 применяется технология Wi-Fi стандарта 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами. Кроме того, роутер NC63 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Поддержка IPv6. Функция Netis Easy Mesh - бесшовный Wi-Fi дома, в квартире и офисе. Также можно отметить поддержку всех популярных у провайдеров типов подключения, и мощный чипсет с тактовой частотой 1 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netis NC63 - по цене 2500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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