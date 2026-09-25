Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netis NC63 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netis NC63

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 1
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 3
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 4
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 5
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 10
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 11
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 12
Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netis NC63 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netis NC63
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, блок питания, Ethernet кабель, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
212x145x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.4х0.03
Вес, г.
870

Описание товара Wi-Fi роутер Netis NC63

В беспроводном маршрутизаторе Netis NC63 применяется технология Wi-Fi стандарта 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами. Кроме того, роутер NC63 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Поддержка IPv6. Функция Netis Easy Mesh - бесшовный Wi-Fi дома, в квартире и офисе. Также можно отметить поддержку всех популярных у провайдеров типов подключения, и мощный чипсет с тактовой частотой 1 ГГц.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis NC63




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, блок питания, Ethernet кабель, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
212x145x40
Страна производитель
Китай
Описание
В беспроводном маршрутизаторе Netis NC63 применяется технология Wi-Fi стандарта 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами. Кроме того, роутер NC63 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Поддержка IPv6. Функция Netis Easy Mesh - бесшовный Wi-Fi дома, в квартире и офисе. Также можно отметить поддержку всех популярных у провайдеров типов подключения, и мощный чипсет с тактовой частотой 1 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netis NC63 - по цене 2500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...