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Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 10
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 11
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 12
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 13
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 14
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 15
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 16
Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 10
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 11
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 12
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 13
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 14
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 15
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 16
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723623
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP proxy
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, краткое руководство по установке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208,8 ? 171,6 ? 41,7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
400

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X

Маршрутизатор Mercusys MR62X — это современное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения высокоскоростного и стабильного интернет-соединения. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 6, что позволяет значительно увеличить скорость передачи данных и улучшить производительность сети. Этот маршрутизатор идеально подходит для использования в домах и небольших офисах, где требуется надежное и быстрое интернет-соединение. Mercusys MR62X работает в двух диапазонах частот: 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет избежать помех и обеспечить стабильное соединение. Он оснащен мощными антеннами, которые обеспечивают широкое покрытие и устойчивый сигнал даже на больших расстояниях. Высокая скорость передачи данных Маршрутизатор Mercusys MR62X обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6. Это позволяет быстро передавать большие объемы информации, что особенно важно для работы с мультимедийными данными и в условиях высокой нагрузки на сеть. Двухдиапазонная работа Одним из ключевых преимуществ этого маршрутизатора является его способность работать в двух диапазонах частот: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет избежать помех и обеспечить стабильное соединение. Диапазон 2.4 ГГц обеспечивает широкое покрытие, а диапазон 5 ГГц — высокую скорость передачи данных. Мощные антенны Mercusys MR62X оснащен мощными антеннами, которые обеспечивают широкое покрытие и устойчивый сигнал даже на больших расстояниях. Это позволяет использовать маршрутизатор в больших домах и офисах, где требуется надежное интернет-соединение. Простота использования Маршрутизатор Mercusys MR62X очень прост в использовании. Он оснащен интуитивно понятным веб-интерфейсом, который позволяет легко настроить и управлять устройством. Это делает его доступным даже для пользователей с минимальным опытом работы с сетевым оборудованием. Надежность и долговечность Mercusys MR62X отличается высокой надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и проходит строгий контроль качества, что гарантирует его долгую и бесперебойную работу. Это делает его отличным выбором для использования в домах и небольших офисах. Маршрутизатор Mercusys MR62X — это надежное и простое в использовании сетевое устройство, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Он идеально подходит для использования в домах и небольших офисах, где требуется надежное и быстрое интернет-соединение.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR62X




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP proxy
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, краткое руководство по установке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208,8 ? 171,6 ? 41,7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mercusys MR62X — это современное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения высокоскоростного и стабильного интернет-соединения. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 6, что позволяет значительно увеличить скорость передачи данных и улучшить производительность сети. Этот маршрутизатор идеально подходит для использования в домах и небольших офисах, где требуется надежное и быстрое интернет-соединение. Mercusys MR62X работает в двух диапазонах частот: 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет избежать помех и обеспечить стабильное соединение. Он оснащен мощными антеннами, которые обеспечивают широкое покрытие и устойчивый сигнал даже на больших расстояниях. Высокая скорость передачи данных Маршрутизатор Mercusys MR62X обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6. Это позволяет быстро передавать большие объемы информации, что особенно важно для работы с мультимедийными данными и в условиях высокой нагрузки на сеть. Двухдиапазонная работа Одним из ключевых преимуществ этого маршрутизатора является его способность работать в двух диапазонах частот: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет избежать помех и обеспечить стабильное соединение. Диапазон 2.4 ГГц обеспечивает широкое покрытие, а диапазон 5 ГГц — высокую скорость передачи данных. Мощные антенны Mercusys MR62X оснащен мощными антеннами, которые обеспечивают широкое покрытие и устойчивый сигнал даже на больших расстояниях. Это позволяет использовать маршрутизатор в больших домах и офисах, где требуется надежное интернет-соединение. Простота использования Маршрутизатор Mercusys MR62X очень прост в использовании. Он оснащен интуитивно понятным веб-интерфейсом, который позволяет легко настроить и управлять устройством. Это делает его доступным даже для пользователей с минимальным опытом работы с сетевым оборудованием. Надежность и долговечность Mercusys MR62X отличается высокой надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и проходит строгий контроль качества, что гарантирует его долгую и бесперебойную работу. Это делает его отличным выбором для использования в домах и небольших офисах. Маршрутизатор Mercusys MR62X — это надежное и простое в использовании сетевое устройство, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Он идеально подходит для использования в домах и небольших офисах, где требуется надежное и быстрое интернет-соединение.
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