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Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO

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Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, SNMP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x200x56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х5
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO

TX2L Pro - это двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 начального уровня, предназначенный для домашних пользователей, его скорость одновременной работы в двух диапазонах достигает 1501 Мбит /с (5 ГГц: 1201 Мбит / с, 2,4 ГГц: 300 Мбит/с). TX2L Pro оснащен 2 высокопроизводительными модулями и 5 внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, что позволяет эффективно повысить чувствительность передачи и приема сигнала и распространить Wi-Fi 6 в любой уголок вашего дома. Поддерживая технологию Tenda Wi-Fi+, он может быть объединен в сеть с продуктами Tenda, поддерживающими Wi-FiWi + одним щелчком мыши вы сможете пользоваться более широкой и бесперебойной сетью. К Интернету может быть подключено больше устройств одновременно с меньшей задержкой, а эффективность передачи данных значительно повышается благодаря технологии OFDMA+MU-MIMO. Благодаря 4 гигабитным портам Ethernet проводные устройства могут быть подключены с большей скоростью, что гарантирует бесперебойную работу всех видов проводных устройств. Просто наслаждайтесь сверхскоростной сетью.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, SNMP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x200x56
Страна производитель
Китай
Описание
TX2L Pro - это двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 начального уровня, предназначенный для домашних пользователей, его скорость одновременной работы в двух диапазонах достигает 1501 Мбит /с (5 ГГц: 1201 Мбит / с, 2,4 ГГц: 300 Мбит/с). TX2L Pro оснащен 2 высокопроизводительными модулями и 5 внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, что позволяет эффективно повысить чувствительность передачи и приема сигнала и распространить Wi-Fi 6 в любой уголок вашего дома. Поддерживая технологию Tenda Wi-Fi+, он может быть объединен в сеть с продуктами Tenda, поддерживающими Wi-FiWi + одним щелчком мыши вы сможете пользоваться более широкой и бесперебойной сетью. К Интернету может быть подключено больше устройств одновременно с меньшей задержкой, а эффективность передачи данных значительно повышается благодаря технологии OFDMA+MU-MIMO. Благодаря 4 гигабитным портам Ethernet проводные устройства могут быть подключены с большей скоростью, что гарантирует бесперебойную работу всех видов проводных устройств. Просто наслаждайтесь сверхскоростной сетью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO - по цене 2630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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