Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Mercusys MR50G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
176 х 158 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR50G

Wi-Fi роутер Mercusys MR50G обладает двухдиапазонной скоростью AC1900, что позволит вам не прерываться на мелочи, а наслаждаться развлечением, в том числе и играми, без каких-либо задержек, достигая скорости до 1900 Мбит/с.Широкое покрытие (6 антенн) с повышенной усилительной способностью формируют диаграмму направленности и обеспечивают стабильное соединение и распространение сигналов Wi-Fi буквально по всему дому.Повышенная эффективность сети достигается с помощью технологии MU-MIMO, которая позволяет обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно. За счет этого пропускная характеристика сети только увеличивается. Интеллектуальное подключение разумно выбирает наиболее оптимальный диапазон, основываясь на типе подключенного устройства.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR50G




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
176 х 158 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G обладает двухдиапазонной скоростью AC1900, что позволит вам не прерываться на мелочи, а наслаждаться развлечением, в том числе и играми, без каких-либо задержек, достигая скорости до 1900 Мбит/с.Широкое покрытие (6 антенн) с повышенной усилительной способностью формируют диаграмму направленности и обеспечивают стабильное соединение и распространение сигналов Wi-Fi буквально по всему дому.Повышенная эффективность сети достигается с помощью технологии MU-MIMO, которая позволяет обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно. За счет этого пропускная характеристика сети только увеличивается. Интеллектуальное подключение разумно выбирает наиболее оптимальный диапазон, основываясь на типе подключенного устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Mercusys MR50G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...