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Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A

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Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 1
Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 2
Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 3
Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
  • Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 1
  • Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 2
  • Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 3
  • Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627283
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Маршрутизатор
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
600

Описание товара Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-830M, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с).

Отзывы о товаре Маршрутизатор D-Link DIR-830M/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Маршрутизатор
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-830M, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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