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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC

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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
173.5x258.6x133.3мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
680

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC

Huawei выпускает продуманный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), что обеспечивает максимально быструю и стабильную беспроводную сеть — скорость Wi-Fi соединения достигает впечатляющих 2976 Мбит/с. Четыре внешних антенны гарантируют надёжное покрытие даже в больших квартирах и офисах. Для подключения устройств по кабелю есть сразу четыре порта LAN, а пропускная способность проводного подключения составляет до 100 Мбит/с. Роутер оснащён современными протоколами безопасности WPA, WPA2 и WPA3, защищая вашу сеть от несанкционированного доступа. В комплекте — всё необходимое для одного маршрутизатора.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
173.5x258.6x133.3мм
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei выпускает продуманный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), что обеспечивает максимально быструю и стабильную беспроводную сеть — скорость Wi-Fi соединения достигает впечатляющих 2976 Мбит/с. Четыре внешних антенны гарантируют надёжное покрытие даже в больших квартирах и офисах. Для подключения устройств по кабелю есть сразу четыре порта LAN, а пропускная способность проводного подключения составляет до 100 Мбит/с. Роутер оснащён современными протоколами безопасности WPA, WPA2 и WPA3, защищая вашу сеть от несанкционированного доступа. В комплекте — всё необходимое для одного маршрутизатора.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - по цене 3490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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