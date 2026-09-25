Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 736789
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Загружаем...
3 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
173.5x258.6x133.3мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
680
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC
Huawei выпускает продуманный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), что обеспечивает максимально быструю и стабильную беспроводную сеть — скорость Wi-Fi соединения достигает впечатляющих 2976 Мбит/с. Четыре внешних антенны гарантируют надёжное покрытие даже в больших квартирах и офисах. Для подключения устройств по кабелю есть сразу четыре порта LAN, а пропускная способность проводного подключения составляет до 100 Мбит/с. Роутер оснащён современными протоколами безопасности WPA, WPA2 и WPA3, защищая вашу сеть от несанкционированного доступа. В комплекте — всё необходимое для одного маршрутизатора.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
173.5x258.6x133.3мм
Страна производитель
Китай
Huawei выпускает продуманный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), что обеспечивает максимально быструю и стабильную беспроводную сеть — скорость Wi-Fi соединения достигает впечатляющих 2976 Мбит/с. Четыре внешних антенны гарантируют надёжное покрытие даже в больших квартирах и офисах. Для подключения устройств по кабелю есть сразу четыре порта LAN, а пропускная способность проводного подключения составляет до 100 Мбит/с. Роутер оснащён современными протоколами безопасности WPA, WPA2 и WPA3, защищая вашу сеть от несанкционированного доступа. В комплекте — всё необходимое для одного маршрутизатора.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC - по цене 3490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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