Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Двухдиапазонный Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64 Wi-Fi 802.11ac Wave 2 — до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц.Широкое покрытие Wi-Fi — четыре антенны обеспечат стабильное Wi?Fi подключение и оптимальное покрытие.MU-MIMO — в два раза больше одновременных подключений.Beamforming — концентрированный направленный Wi-Fi сигнал.Режим точки доступа — возможность создания новой Wi-Fi точки доступа.Smart Connect — переводит клиентов на наименее загруженный диапазон и устанавливает для всех одинаковое эфирное время.Простая настройка — простое управление сетью с помощью приложения TP?Link Tether. Беспроводное вещание Стандарты Wi-Fi 5IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГцIEEE 802.11n/b/g 2,4 ГГц Скорость Wi-Fi AC12005 ГГц: 867 Мбит/с (802.11ac)2,4 ГГц: 300 Мбит/с (802.11n) Покрытие Wi-Fi Для трёхкомнатных квартир4 фиксированные антенныИз нескольких антенн формируется мощный сигнал, увеличивающий радиус действияBeamformingКонцентрирует беспроводной сигнал в направлении клиентов для расширения радиуса действия Wi-Fi Пропускная способность Wi-Fi СредняяДва диапазонаПрисвойте каждому устройству свой диапазон для оптимальной производительности2?2 MU-MIMOОдновременная коммуникация с множеством клиентов MU-MIMOAirtime FairnessУлучшение эффективности сети за счёт одинакового времени передачи для всех клиентов Режимы работы РоутерТочка доступа
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Теги товара: TP-Link Archer, Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer, Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.