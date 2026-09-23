Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
В наличии
Код товара: 595238
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х33
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
MESH-комплект TP-Link Deco E4 представлен одной точкой доступа, использование которой отдельно или совместно с другими модулями позволяет организовать единую беспроводную сеть для доступа большого количества устройств. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и функционирует в двух частотных диапазонах со скоростью до 1167 Мбит/с. Две внутренние антенны при поддержке фирменных технологий усиления сигнала повышают стабильность действия сети. Для проводного соединения в конструкции TP-Link Deco E4 имеются два порта 100 Мбит/с. Простая настройка доступных параметров может выполняться посредством приложения на смартфоне или веб-интерфейса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
MESH-комплект TP-Link Deco E4 представлен одной точкой доступа, использование которой отдельно или совместно с другими модулями позволяет организовать единую беспроводную сеть для доступа большого количества устройств. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и функционирует в двух частотных диапазонах со скоростью до 1167 Мбит/с. Две внутренние антенны при поддержке фирменных технологий усиления сигнала повышают стабильность действия сети. Для проводного соединения в конструкции TP-Link Deco E4 имеются два порта 100 Мбит/с. Простая настройка доступных параметров может выполняться посредством приложения на смартфоне или веб-интерфейса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack – стоимость товара 3190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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