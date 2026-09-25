Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
91x107x26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
200

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)

Wi-Fi роутер Netcraze 4G NC-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Netcraze 4G NC-1213 в несколько действий. Операционная система также предлагает резервирование интернета, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
91x107x26
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Netcraze 4G NC-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Netcraze 4G NC-1213 в несколько действий. Операционная система также предлагает резервирование интернета, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - по цене 2940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...