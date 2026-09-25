Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
В наличии
Код товара: 737733
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2 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
91x107x26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
200
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
Wi-Fi роутер Netcraze 4G NC-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Netcraze 4G NC-1213 в несколько действий. Операционная система также предлагает резервирование интернета, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
91x107x26
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Netcraze 4G NC-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Netcraze 4G NC-1213 в несколько действий. Операционная система также предлагает резервирование интернета, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Купить Wi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213) - по цене 2940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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