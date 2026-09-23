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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B

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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 532920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
2 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- адаптер питания- сетевой кабель- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
520

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B

Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- адаптер питания- сетевой кабель- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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