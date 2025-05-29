Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55
Wi-Fi роутер TP-Link — это современное устройство, обеспечивающее высокоскоростное и стабильное интернет-соединение как для дома, так и для офиса. Выполненный в стильном черном цвете, этот роутер станет отличным дополнением к любому интерьеру. Основные характеристики: - **Тип устройства**: Wi-Fi Роутер - **Бренд**: TP-Link - **Цвет**: Черный - **Поддержка IPv6**: Да - **Стандарт Wi-Fi**: Wi-Fi 5 (802.11ac) - **Частоты Wi-Fi**: 2.4 ГГц и 5 ГГц - **Количество диапазонов**: Двухдиапазонный - **Класс Wi-Fi**: AX3000 - **Максимальная скорость Wi-Fi соединения**: До 2976 Мбит/с - **Антенны**: 4 внешние и 9 внутренних антенн обеспечивают широкое покрытие и надежное соединение - **Порты**: 4 порта LAN и 1 порт WAN, обеспечивающие скорость передачи данных до 1000 Мбит/с - **USB разъем**: USB 3.2 x1, для подключения внешних устройств - **Поддержка MESH**: Да, что позволяет легко расширять сеть без потери качества сигнала Этот роутер предназначен для пользователей, которым необходим высокий уровень производительности и возможность управления множеством устройств одновременно. Благодаря поддержке технологии MESH, вы можете увеличить покрытие сети и избавиться от “мертвых зон” в вашем доме или офисе. TP-Link также поддерживает новейшие технологии безопасности, обеспечивая защиту ваших данных в интернете. Это устройство идеально подойдет для потокового видео в 4K, онлайн-игр и других задач, требующих высокоскоростного соединения. Выбирая TP-Link, вы получаете надежное качество и передовые технологии, которые обеспечат стабильную работу в сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Выключил в настройках роутера Smart Connect и 2,4 ГГц, оставил только 5 ГГц потому что не всегда корректно распределяет на какой частоте с каким устройством связываться, с некоторыми подключается по 2,4 ГГц и соответственно режет скорость в 4 раза, стало всё супер !
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, покупал для квест 3, на 200 битрейте отрабатывает хорошо, разве что иногда артефакты вылазят в air link, но в vd все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая! Продавцу спасибо, всё работает на ура! Посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,только дороговато. Взяла на замену “archer c2”,т.к. начал сильно резать скорость. Пришел в чуть помятой коробке, но внутри все цело. Пользуюсь несколько дней,нареканий пока нет,для однушки ~40 квадратов отлично,в самом дальнем углу ловит из трех делений одно,подключила быстро, немного затупила с умными лампочками, от Яндекса подключилась со второй попытки в «режиме точки доступа», от “KOJIMA”потупила и потом уже дочитала и подключила к loT сети,все работает стабильно,без перезагрузок. Так же легко подключились и остальные «умные вещи». Скорость от провайдера 300,на телефоне выдает даже побольше,по проводу не измеряла. Огорчило что бесплатно урезан функционал родительского контроля. А так в целом советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. WiFi очень быстрый. С настройкой проблем не было. Работает стабильно, 2 месяца ни одной перезагрузки не понадобилось.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер. туда, куда не добивал прошлый, это в легкую посылает сигнал. можно и нужно брать
Достоинства:
Комментарий:
это просто космос,для трёшки с голой и ещё немного,стабильный сигнал отличная скорость,короче рекомендую однозначно,роутер просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
Мощь!) 1 гиг не было еще, но 750-800 мб выдает спокойно. Вопросов 0.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий в работе не обнаружено. Всё соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает хорошо настроила быстро подключила три устройства понаблюдаю позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо, что положили еще Ethernet кабель, роутер великолепный, получше моего прошлого, проблем с установкой не было, для мтс настройки не было, пришлось выбрать динамичный ip-адрес.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер стоит своей цены. Пробиваемость стен на уровне выше среднего, стабильность коннекта отличная. Довольно хороший и современный набор настраиваемых параметров.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный, настройка быстрая, интернет летает . Рекомендую к покупке однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость супер! Работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, отличная цена
Достоинства:
Комментарий:
Роутер понравился, работает без нареканий. Скорость держит стабильно. Подключил умный дом на 2.4гГц, смартфоны на 5гГц, всё работает. В приложении Tether всё контролируется. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Взорвался при первом включении в розетку, осколками посекло лицо и руки. Шучу, Отличный роутер, купил для загороднего двух этажного дома из кирпича, везде максимальный сигнал, +система видео наблюдения на клице, все работает на ура, РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
роутер бомба!!! очень доволен. всё работает и летает!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работает без сбоев долгое время, не первый роутер от тплинка , надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший роутер, есть возможность раздавать интернет с впн, много настроек и удобный интерфейс
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка! все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо справляется со своей задачей. Стабильность и мощность сигнала выросла в разы. Скорость и передачи данных в 10 раз стала больше. По настройке роутера, всё быстро и удобно. Пришёл в целости и полной комплектации.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, лёгкая настройка. Серость высокая.
Достоинства:
Комментарий:
крутой роутер. всё как в описании. летает, легко интуитивно понятно настраивается. Спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для частного дома 200 к.м. работает отлично, на участке 12 соток тоже ловит хорошо. Вообщем рекомендую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстрые отклики. Простая и понятная настройка. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в целости и сохранности!!! подключили, работает без нареканий!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, работает хорошо установили
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, простая настройка, если кто ищет роутер с поддержкой впн, то один из неплохих вариантов
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстро всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Настроил без проблем, скорость хорошая. На квартиру в 80 метров достаточно
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Настройки понятны!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Надёжный, быстро настраивается, wifi6.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает хорошо, вытягивает умный дом
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55
Достоинства:
Комментарий:
Выключил в настройках роутера Smart Connect и 2,4 ГГц, оставил только 5 ГГц потому что не всегда корректно распределяет на какой частоте с каким устройством связываться, с некоторыми подключается по 2,4 ГГц и соответственно режет скорость в 4 раза, стало всё супер !
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, покупал для квест 3, на 200 битрейте отрабатывает хорошо, разве что иногда артефакты вылазят в air link, но в vd все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Доставка очень быстрая! Продавцу спасибо, всё работает на ура! Посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,только дороговато. Взяла на замену “archer c2”,т.к. начал сильно резать скорость. Пришел в чуть помятой коробке, но внутри все цело. Пользуюсь несколько дней,нареканий пока нет,для однушки ~40 квадратов отлично,в самом дальнем углу ловит из трех делений одно,подключила быстро, немного затупила с умными лампочками, от Яндекса подключилась со второй попытки в «режиме точки доступа», от “KOJIMA”потупила и потом уже дочитала и подключила к loT сети,все работает стабильно,без перезагрузок. Так же легко подключились и остальные «умные вещи». Скорость от провайдера 300,на телефоне выдает даже побольше,по проводу не измеряла. Огорчило что бесплатно урезан функционал родительского контроля. А так в целом советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. WiFi очень быстрый. С настройкой проблем не было. Работает стабильно, 2 месяца ни одной перезагрузки не понадобилось.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер. туда, куда не добивал прошлый, это в легкую посылает сигнал. можно и нужно брать
Достоинства:
Комментарий:
это просто космос,для трёшки с голой и ещё немного,стабильный сигнал отличная скорость,короче рекомендую однозначно,роутер просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
Мощь!) 1 гиг не было еще, но 750-800 мб выдает спокойно. Вопросов 0.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий в работе не обнаружено. Всё соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает хорошо настроила быстро подключила три устройства понаблюдаю позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо, что положили еще Ethernet кабель, роутер великолепный, получше моего прошлого, проблем с установкой не было, для мтс настройки не было, пришлось выбрать динамичный ip-адрес.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер стоит своей цены. Пробиваемость стен на уровне выше среднего, стабильность коннекта отличная. Довольно хороший и современный набор настраиваемых параметров.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный, настройка быстрая, интернет летает . Рекомендую к покупке однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость супер! Работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, отличная цена
Достоинства:
Комментарий:
Роутер понравился, работает без нареканий. Скорость держит стабильно. Подключил умный дом на 2.4гГц, смартфоны на 5гГц, всё работает. В приложении Tether всё контролируется. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Взорвался при первом включении в розетку, осколками посекло лицо и руки. Шучу, Отличный роутер, купил для загороднего двух этажного дома из кирпича, везде максимальный сигнал, +система видео наблюдения на клице, все работает на ура, РЕКОМЕНДУЮ!
Достоинства:
Комментарий:
роутер бомба!!! очень доволен. всё работает и летает!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работает без сбоев долгое время, не первый роутер от тплинка , надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший роутер, есть возможность раздавать интернет с впн, много настроек и удобный интерфейс
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка! все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо справляется со своей задачей. Стабильность и мощность сигнала выросла в разы. Скорость и передачи данных в 10 раз стала больше. По настройке роутера, всё быстро и удобно. Пришёл в целости и полной комплектации.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, лёгкая настройка. Серость высокая.
Достоинства:
Комментарий:
крутой роутер. всё как в описании. летает, легко интуитивно понятно настраивается. Спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для частного дома 200 к.м. работает отлично, на участке 12 соток тоже ловит хорошо. Вообщем рекомендую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, быстрые отклики. Простая и понятная настройка. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в целости и сохранности!!! подключили, работает без нареканий!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, работает хорошо установили
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, простая настройка, если кто ищет роутер с поддержкой впн, то один из неплохих вариантов
Достоинства:
Комментарий:
все работает, доставили быстро всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Настроил без проблем, скорость хорошая. На квартиру в 80 метров достаточно
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Настройки понятны!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Надёжный, быстро настраивается, wifi6.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает хорошо, вытягивает умный дом