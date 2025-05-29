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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 13
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 14
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 15
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 16
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 17
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 18
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 19
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 20
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 13
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 14
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 15
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 16
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 17
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 18
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 19
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 20
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
6 380 руб.  7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512788
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер• Адаптер питания• Кабель Ethernet RJ45• Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
950

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55

Wi-Fi роутер TP-Link — это современное устройство, обеспечивающее высокоскоростное и стабильное интернет-соединение как для дома, так и для офиса. Выполненный в стильном черном цвете, этот роутер станет отличным дополнением к любому интерьеру. Основные характеристики: - **Тип устройства**: Wi-Fi Роутер - **Бренд**: TP-Link - **Цвет**: Черный - **Поддержка IPv6**: Да - **Стандарт Wi-Fi**: Wi-Fi 5 (802.11ac) - **Частоты Wi-Fi**: 2.4 ГГц и 5 ГГц - **Количество диапазонов**: Двухдиапазонный - **Класс Wi-Fi**: AX3000 - **Максимальная скорость Wi-Fi соединения**: До 2976 Мбит/с - **Антенны**: 4 внешние и 9 внутренних антенн обеспечивают широкое покрытие и надежное соединение - **Порты**: 4 порта LAN и 1 порт WAN, обеспечивающие скорость передачи данных до 1000 Мбит/с - **USB разъем**: USB 3.2 x1, для подключения внешних устройств - **Поддержка MESH**: Да, что позволяет легко расширять сеть без потери качества сигнала Этот роутер предназначен для пользователей, которым необходим высокий уровень производительности и возможность управления множеством устройств одновременно. Благодаря поддержке технологии MESH, вы можете увеличить покрытие сети и избавиться от “мертвых зон” в вашем доме или офисе. TP-Link также поддерживает новейшие технологии безопасности, обеспечивая защиту ваших данных в интернете. Это устройство идеально подойдет для потокового видео в 4K, онлайн-игр и других задач, требующих высокоскоростного соединения. Выбирая TP-Link, вы получаете надежное качество и передовые технологии, которые обеспечат стабильную работу в сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX55

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Выключил в настройках роутера Smart Connect и 2,4 ГГц, оставил только 5 ГГц потому что не всегда корректно распределяет на какой частоте с каким устройством связываться, с некоторыми подключается по 2,4 ГГц и соответственно режет скорость в 4 раза, стало всё супер !
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Loading A.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, покупал для квест 3, на 200 битрейте отрабатывает хорошо, разве что иногда артефакты вылазят в air link, но в vd все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая! Продавцу спасибо, всё работает на ура! Посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,только дороговато. Взяла на замену “archer c2”,т.к. начал сильно резать скорость. Пришел в чуть помятой коробке, но внутри все цело. Пользуюсь несколько дней,нареканий пока нет,для однушки ~40 квадратов отлично,в самом дальнем углу ловит из трех делений одно,подключила быстро, немного затупила с умными лампочками, от Яндекса подключилась со второй попытки в «режиме точки доступа», от “KOJIMA”потупила и потом уже дочитала и подключила к loT сети,все работает стабильно,без перезагрузок. Так же легко подключились и остальные «умные вещи». Скорость от провайдера 300,на телефоне выдает даже побольше,по проводу не измеряла. Огорчило что бесплатно урезан функционал родительского контроля. А так в целом советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. WiFi очень быстрый. С настройкой проблем не было. Работает стабильно, 2 месяца ни одной перезагрузки не понадобилось.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. туда, куда не добивал прошлый, это в легкую посылает сигнал. можно и нужно брать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
это просто космос,для трёшки с голой и ещё немного,стабильный сигнал отличная скорость,короче рекомендую однозначно,роутер просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Зульфат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мощь!) 1 гиг не было еще, но 750-800 мб выдает спокойно. Вопросов 0.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий в работе не обнаружено. Всё соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает хорошо настроила быстро подключила три устройства понаблюдаю позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эксилон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо, что положили еще Ethernet кабель, роутер великолепный, получше моего прошлого, проблем с установкой не было, для мтс настройки не было, пришлось выбрать динамичный ip-адрес.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Роутер стоит своей цены. Пробиваемость стен на уровне выше среднего, стабильность коннекта отличная. Довольно хороший и современный набор настраиваемых параметров.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный, настройка быстрая, интернет летает . Рекомендую к покупке однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость супер! Работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, отличная цена
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Борис З.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер понравился, работает без нареканий. Скорость держит стабильно. Подключил умный дом на 2.4гГц, смартфоны на 5гГц, всё работает. В приложении Tether всё контролируется. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Взорвался при первом включении в розетку, осколками посекло лицо и руки. Шучу, Отличный роутер, купил для загороднего двух этажного дома из кирпича, везде максимальный сигнал, +система видео наблюдения на клице, все работает на ура, РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Бабанин

Достоинства:


Комментарий:
роутер бомба!!! очень доволен. всё работает и летает!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без сбоев долгое время, не первый роутер от тплинка , надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Alex I.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший роутер, есть возможность раздавать интернет с впн, много настроек и удобный интерфейс
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
игорь а.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка! все отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо справляется со своей задачей. Стабильность и мощность сигнала выросла в разы. Скорость и передачи данных в 10 раз стала больше. По настройке роутера, всё быстро и удобно. Пришёл в целости и полной комплектации.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, лёгкая настройка. Серость высокая.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
крутой роутер. всё как в описании. летает, легко интуитивно понятно настраивается. Спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
АЛЕКСЕЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для частного дома 200 к.м. работает отлично, на участке 12 соток тоже ловит хорошо. Вообщем рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, быстрые отклики. Простая и понятная настройка. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в целости и сохранности!!! подключили, работает без нареканий!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Милана Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, работает хорошо установили
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, простая настройка, если кто ищет роутер с поддержкой впн, то один из неплохих вариантов
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстро всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил без проблем, скорость хорошая. На квартиру в 80 метров достаточно
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Настройки понятны!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Надёжный, быстро настраивается, wifi6.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает хорошо, вытягивает умный дом



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер• Адаптер питания• Кабель Ethernet RJ45• Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер TP-Link — это современное устройство, обеспечивающее высокоскоростное и стабильное интернет-соединение как для дома, так и для офиса. Выполненный в стильном черном цвете, этот роутер станет отличным дополнением к любому интерьеру. Основные характеристики: - **Тип устройства**: Wi-Fi Роутер - **Бренд**: TP-Link - **Цвет**: Черный - **Поддержка IPv6**: Да - **Стандарт Wi-Fi**: Wi-Fi 5 (802.11ac) - **Частоты Wi-Fi**: 2.4 ГГц и 5 ГГц - **Количество диапазонов**: Двухдиапазонный - **Класс Wi-Fi**: AX3000 - **Максимальная скорость Wi-Fi соединения**: До 2976 Мбит/с - **Антенны**: 4 внешние и 9 внутренних антенн обеспечивают широкое покрытие и надежное соединение - **Порты**: 4 порта LAN и 1 порт WAN, обеспечивающие скорость передачи данных до 1000 Мбит/с - **USB разъем**: USB 3.2 x1, для подключения внешних устройств - **Поддержка MESH**: Да, что позволяет легко расширять сеть без потери качества сигнала Этот роутер предназначен для пользователей, которым необходим высокий уровень производительности и возможность управления множеством устройств одновременно. Благодаря поддержке технологии MESH, вы можете увеличить покрытие сети и избавиться от “мертвых зон” в вашем доме или офисе. TP-Link также поддерживает новейшие технологии безопасности, обеспечивая защиту ваших данных в интернете. Это устройство идеально подойдет для потокового видео в 4K, онлайн-игр и других задач, требующих высокоскоростного соединения. Выбирая TP-Link, вы получаете надежное качество и передовые технологии, которые обеспечат стабильную работу в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Выключил в настройках роутера Smart Connect и 2,4 ГГц, оставил только 5 ГГц потому что не всегда корректно распределяет на какой частоте с каким устройством связываться, с некоторыми подключается по 2,4 ГГц и соответственно режет скорость в 4 раза, стало всё супер !
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Loading A.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, покупал для квест 3, на 200 битрейте отрабатывает хорошо, разве что иногда артефакты вылазят в air link, но в vd все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая! Продавцу спасибо, всё работает на ура! Посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,только дороговато. Взяла на замену “archer c2”,т.к. начал сильно резать скорость. Пришел в чуть помятой коробке, но внутри все цело. Пользуюсь несколько дней,нареканий пока нет,для однушки ~40 квадратов отлично,в самом дальнем углу ловит из трех делений одно,подключила быстро, немного затупила с умными лампочками, от Яндекса подключилась со второй попытки в «режиме точки доступа», от “KOJIMA”потупила и потом уже дочитала и подключила к loT сети,все работает стабильно,без перезагрузок. Так же легко подключились и остальные «умные вещи». Скорость от провайдера 300,на телефоне выдает даже побольше,по проводу не измеряла. Огорчило что бесплатно урезан функционал родительского контроля. А так в целом советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. WiFi очень быстрый. С настройкой проблем не было. Работает стабильно, 2 месяца ни одной перезагрузки не понадобилось.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. туда, куда не добивал прошлый, это в легкую посылает сигнал. можно и нужно брать
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
это просто космос,для трёшки с голой и ещё немного,стабильный сигнал отличная скорость,короче рекомендую однозначно,роутер просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Зульфат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мощь!) 1 гиг не было еще, но 750-800 мб выдает спокойно. Вопросов 0.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий в работе не обнаружено. Всё соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает хорошо настроила быстро подключила три устройства понаблюдаю позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Эксилон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо, что положили еще Ethernet кабель, роутер великолепный, получше моего прошлого, проблем с установкой не было, для мтс настройки не было, пришлось выбрать динамичный ip-адрес.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Роутер стоит своей цены. Пробиваемость стен на уровне выше среднего, стабильность коннекта отличная. Довольно хороший и современный набор настраиваемых параметров.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный, настройка быстрая, интернет летает . Рекомендую к покупке однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость супер! Работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, отличная цена
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Борис З.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер понравился, работает без нареканий. Скорость держит стабильно. Подключил умный дом на 2.4гГц, смартфоны на 5гГц, всё работает. В приложении Tether всё контролируется. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Взорвался при первом включении в розетку, осколками посекло лицо и руки. Шучу, Отличный роутер, купил для загороднего двух этажного дома из кирпича, везде максимальный сигнал, +система видео наблюдения на клице, все работает на ура, РЕКОМЕНДУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Бабанин

Достоинства:


Комментарий:
роутер бомба!!! очень доволен. всё работает и летает!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без сбоев долгое время, не первый роутер от тплинка , надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Alex I.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший роутер, есть возможность раздавать интернет с впн, много настроек и удобный интерфейс
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
игорь а.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка! все отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо справляется со своей задачей. Стабильность и мощность сигнала выросла в разы. Скорость и передачи данных в 10 раз стала больше. По настройке роутера, всё быстро и удобно. Пришёл в целости и полной комплектации.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, лёгкая настройка. Серость высокая.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
крутой роутер. всё как в описании. летает, легко интуитивно понятно настраивается. Спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
АЛЕКСЕЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для частного дома 200 к.м. работает отлично, на участке 12 соток тоже ловит хорошо. Вообщем рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, быстрые отклики. Простая и понятная настройка. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл в целости и сохранности!!! подключили, работает без нареканий!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Милана Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, работает хорошо установили
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, простая настройка, если кто ищет роутер с поддержкой впн, то один из неплохих вариантов
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, доставили быстро всем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил без проблем, скорость хорошая. На квартиру в 80 метров достаточно
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! Настройки понятны!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Надёжный, быстро настраивается, wifi6.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает хорошо, вытягивает умный дом


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