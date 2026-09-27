Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 741031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение HUAWEI AI Life
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.13
Описание товара Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц позволяет выбирать подходящий диапазон для разных задач. Для проводных подключений предусмотрена скорость передачи до 2500 Мбит/с, а также 3 LAN-порта и 3 WAN-порта. Роутер работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH, поэтому его можно использовать как основу для масштабируемой сети. Вес устройства — всего 0,26 кг: оно лёгкое и не займёт много места. В комплект входит 1 юнит.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
через мобильное приложение HUAWEI AI Life
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц позволяет выбирать подходящий диапазон для разных задач. Для проводных подключений предусмотрена скорость передачи до 2500 Мбит/с, а также 3 LAN-порта и 3 WAN-порта. Роутер работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH, поэтому его можно использовать как основу для масштабируемой сети. Вес устройства — всего 0,26 кг: оно лёгкое и не займёт много места. В комплект входит 1 юнит.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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