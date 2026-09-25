Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X
Wi-Fi роутер Mercusys MR85X – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR85X, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Порт WAN со скоростью 2,5 Гбит/с позволяет полностью использовать гигабитные скорости вашего местного интернет-провайдера. Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления и встроенными усилителями сигнала обеспечивают мощный сигнал Wi-Fi с большим радиусом действия. Технология формирования луча обнаруживает подключенные устройства и направляет сигнал беспроводной сети на них, делая соединение более стабильным.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
-
В наличииЦена 6 140 руб. 7 210 руб.1535 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR27BE
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
-
В наличииЦена 6 870 руб. 10 920 руб.1718 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX62
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X