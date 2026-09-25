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Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723624
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X
6 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, краткое руководство по эксплуатации, Ethernet кабель.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
209x42.4x171.7мм
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X

Wi-Fi роутер Mercusys MR85X – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR85X, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Порт WAN со скоростью 2,5 Гбит/с позволяет полностью использовать гигабитные скорости вашего местного интернет-провайдера. Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления и встроенными усилителями сигнала обеспечивают мощный сигнал Wi-Fi с большим радиусом действия. Технология формирования луча обнаруживает подключенные устройства и направляет сигнал беспроводной сети на них, делая соединение более стабильным.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, краткое руководство по эксплуатации, Ethernet кабель.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
209x42.4x171.7мм
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR85X – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR85X, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Порт WAN со скоростью 2,5 Гбит/с позволяет полностью использовать гигабитные скорости вашего местного интернет-провайдера. Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления и встроенными усилителями сигнала обеспечивают мощный сигнал Wi-Fi с большим радиусом действия. Технология формирования луча обнаруживает подключенные устройства и направляет сигнал беспроводной сети на них, делая соединение более стабильным.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MR85X - по цене 6380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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