Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30(3-pack)
MESH-комплект Mercusys Halo H30 (3-pack) с 3 юнитами гарантирует стабильное соединение по Wi-Fi или LAN-порту по всей зоне покрытия. Поддержка диапазона 5 ГГц и бесшовный роуминг отвечают за мгновенное переключение между точками доступа, передачу данных без торможения и помех. Вы можете использовать технологию Beamforming для направления беспроводного сигнала в нужную сторону: к ТВ, ноутбуку и т. д. Mercusys Halo H30 (3-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа, обладает простой настройкой через Web-интерфейс и мобильное приложение. Wi-Fi передает данные со скоростью 1 Гбит/сек, 2 LAN-порта поддерживают 100 Мбит/сек. Простая настройка гостевой сети и родительского контроля, межсетевой экран и системы NAT, SPI защищают от вирусов и взломов.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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