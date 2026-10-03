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Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)

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Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 1
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 2
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 3
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 4
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 5
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 6
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 7
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 8
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 8
  • Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407709
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
9 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)

Забудьте о бесконечных поисках идеального роутера WiFi и пролистывании бесконечных обзоров и спецификаций! Мы создали единую доступную по цене домашнюю точку доступа, в которой есть все функции, которые могут вам понадобиться на долгие годы. Ваш старый маршрутизатор изо всех сил пытается добраться до любого уголка вашего дома? Что ж, забудьте об этом! Мы включили в комплект внешние антенны беспроводной связи с высоким коэффициентом усиления и превосходным покрытием. Отныне только надежное и стабильное беспроводное соединение в каждой комнате! Благодаря 5 портам Gigabit Ethernet, 256 МБ оперативной памяти и четырехъядерному процессору hAP ac3 может удовлетворить запросы даже самых больших и требовательных домашних хозяйств. Благодаря поддержке PoE он может питаться или питаться от других устройств. Устройство оборудовано 128 мегабайтами памяти NAND и полноразмерным портом USB, который можно использовать для добавления дополнительного хранилища. Новый корпус позволяет устанавливать устройство ка вертикально, так и горизонтально. Также в комплект входит набор для настенного крепления



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Забудьте о бесконечных поисках идеального роутера WiFi и пролистывании бесконечных обзоров и спецификаций! Мы создали единую доступную по цене домашнюю точку доступа, в которой есть все функции, которые могут вам понадобиться на долгие годы. Ваш старый маршрутизатор изо всех сил пытается добраться до любого уголка вашего дома? Что ж, забудьте об этом! Мы включили в комплект внешние антенны беспроводной связи с высоким коэффициентом усиления и превосходным покрытием. Отныне только надежное и стабильное беспроводное соединение в каждой комнате! Благодаря 5 портам Gigabit Ethernet, 256 МБ оперативной памяти и четырехъядерному процессору hAP ac3 может удовлетворить запросы даже самых больших и требовательных домашних хозяйств. Благодаря поддержке PoE он может питаться или питаться от других устройств. Устройство оборудовано 128 мегабайтами памяти NAND и полноразмерным портом USB, который можно использовать для добавления дополнительного хранилища. Новый корпус позволяет устанавливать устройство ка вертикально, так и горизонтально. Также в комплект входит набор для настенного крепления


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND) – стоимость товара 9190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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