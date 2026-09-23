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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 13
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 14
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 15
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 13
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 14
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 15
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
9 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, Tether app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, QoS, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.5x147.2x49.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х12
Вес, кг.
1.48

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72

Высокопроизводительный гигабитный маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6 (AX5400) с шестью внешними антеннами. Обеспечивает стабильную зону покрытия и молниеносную скорость для трансляций в 8K и онлайн-игр. Оснащен портом USB 3.0 для организации медиасервера и поддерживает экосистему HomeShield для защиты домашней сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, Tether app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, QoS, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.5x147.2x49.2
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный гигабитный маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6 (AX5400) с шестью внешними антеннами. Обеспечивает стабильную зону покрытия и молниеносную скорость для трансляций в 8K и онлайн-игр. Оснащен портом USB 3.0 для организации медиасервера и поддерживает экосистему HomeShield для защиты домашней сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - по цене 9290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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