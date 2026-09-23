Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
В наличии
Код товара: 576643
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, Tether app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, QoS, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.5x147.2x49.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х12
Вес, кг.
1.48
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
Высокопроизводительный гигабитный маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6 (AX5400) с шестью внешними антеннами. Обеспечивает стабильную зону покрытия и молниеносную скорость для трансляций в 8K и онлайн-игр. Оснащен портом USB 3.0 для организации медиасервера и поддерживает экосистему HomeShield для защиты домашней сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX5400
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5400 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, Tether app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, QoS, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272.5x147.2x49.2
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительный гигабитный маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6 (AX5400) с шестью внешними антеннами. Обеспечивает стабильную зону покрытия и молниеносную скорость для трансляций в 8K и онлайн-игр. Оснащен портом USB 3.0 для организации медиасервера и поддерживает экосистему HomeShield для защиты домашней сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX72 - по цене 9290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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