Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 827 руб.
В наличии
Код товара: 408041
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Загружаем...
11 827 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
690
Описание товара Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
Wi-Fi система, стандарт Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, макс. скорость: 1267 Мбит/с, коммутатор 2xLAN, скорость портов 1000 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Wi-Fi система, стандарт Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, макс. скорость: 1267 Мбит/с, коммутатор 2xLAN, скорость портов 1000 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11827 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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