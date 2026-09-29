Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)
Радиомаршрутизатор MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA SXT SA5 ac является популярной моделью в линейке продукции стандарта 802.11ac . В настоящее время доступны две модели: - с углом антенны 28 градусов и модель SA с углом антненны 90 гр, фактически мини-сектор. Модели поддерживают стандарт 802.11ac с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала 80 МГц а также протоколы 802.11a/n и совместимы со всеми технологиями RouterBOARD, в том числе Nstream и NV2 протоколов. Оба устройства поставляются с портом Gigabit Ethernet. Сертификат ССС: Да Регистрационный номер сертификата ССС: ОС-4-РД-0821 Исполнение корпуса: Всепогодное со встроенной антенной Гарантия: 1 год Операционная система: Mikrotik RouterOS Level 4 Процессор: QCA9557 720MHz CPU Память ОЗУ: 128MB Количество портов Gigabit Ethernet: 1 Количество беспроводных интерфейсов: 1 Беспроводной интерфейс: 802.11 ac + a/n MIMO2x2 Количество портов USB 2.0: 1 USB порты: Один USB 2.0 Усиление антенны: 13 dBi Диаграмма направленности антенны: 90 гр. Диск для данных: 64MB на чипе памяти NAND Датчики voltage, current and temperature monitoring Светодиодная индикация Питание, Ethernet, 5 беспроводных сигналов Тип антенны Секторная MIMO2x2 Питание через PoE 15-60V DC, Passive and 802.3af/at supported Энергопотребление до 12 Ватт Диапазон рабочих температур -30°C до +80°C Размеры 140 х 140 х 56 мм
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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