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Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)

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Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
540 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288190
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
540 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
RBSXTG-5HPacD-SA с интегрированной антенной, кронштейн, металлический хомут, GPoE инжектор, блок питания 24В, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
140 x 140 x 56 мм
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)

Радиомаршрутизатор MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA SXT SA5 ac является популярной моделью в линейке продукции стандарта 802.11ac . В настоящее время доступны две модели: - с углом антенны 28 градусов и модель SA с углом антненны 90 гр, фактически мини-сектор. Модели поддерживают стандарт 802.11ac с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала 80 МГц а также протоколы 802.11a/n и совместимы со всеми технологиями RouterBOARD, в том числе Nstream и NV2 протоколов. Оба устройства поставляются с портом Gigabit Ethernet. Сертификат ССС: Да Регистрационный номер сертификата ССС: ОС-4-РД-0821 Исполнение корпуса: Всепогодное со встроенной антенной Гарантия: 1 год Операционная система: Mikrotik RouterOS Level 4 Процессор: QCA9557 720MHz CPU Память ОЗУ: 128MB Количество портов Gigabit Ethernet: 1 Количество беспроводных интерфейсов: 1 Беспроводной интерфейс: 802.11 ac + a/n MIMO2x2 Количество портов USB 2.0: 1 USB порты: Один USB 2.0 Усиление антенны: 13 dBi Диаграмма направленности антенны: 90 гр. Диск для данных: 64MB на чипе памяти NAND Датчики voltage, current and temperature monitoring Светодиодная индикация Питание, Ethernet, 5 беспроводных сигналов Тип антенны Секторная MIMO2x2 Питание через PoE 15-60V DC, Passive and 802.3af/at supported Энергопотребление до 12 Ватт Диапазон рабочих температур -30°C до +80°C Размеры 140 х 140 х 56 мм



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPACD-SA)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
540 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
точка доступа
Развернуть
Комплектация
RBSXTG-5HPacD-SA с интегрированной антенной, кронштейн, металлический хомут, GPoE инжектор, блок питания 24В, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
140 x 140 x 56 мм
Страна производитель
Латвия
Описание
Радиомаршрутизатор MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA SXT SA5 ac является популярной моделью в линейке продукции стандарта 802.11ac . В настоящее время доступны две модели: - с углом антенны 28 градусов и модель SA с углом антненны 90 гр, фактически мини-сектор. Модели поддерживают стандарт 802.11ac с канальной скоростью до 866 Mb, модуляцией 256-QAM и шириной канала 80 МГц а также протоколы 802.11a/n и совместимы со всеми технологиями RouterBOARD, в том числе Nstream и NV2 протоколов. Оба устройства поставляются с портом Gigabit Ethernet. Сертификат ССС: Да Регистрационный номер сертификата ССС: ОС-4-РД-0821 Исполнение корпуса: Всепогодное со встроенной антенной Гарантия: 1 год Операционная система: Mikrotik RouterOS Level 4 Процессор: QCA9557 720MHz CPU Память ОЗУ: 128MB Количество портов Gigabit Ethernet: 1 Количество беспроводных интерфейсов: 1 Беспроводной интерфейс: 802.11 ac + a/n MIMO2x2 Количество портов USB 2.0: 1 USB порты: Один USB 2.0 Усиление антенны: 13 dBi Диаграмма направленности антенны: 90 гр. Диск для данных: 64MB на чипе памяти NAND Датчики voltage, current and temperature monitoring Светодиодная индикация Питание, Ethernet, 5 беспроводных сигналов Тип антенны Секторная MIMO2x2 Питание через PoE 15-60V DC, Passive and 802.3af/at supported Энергопотребление до 12 Ватт Диапазон рабочих температур -30°C до +80°C Размеры 140 х 140 х 56 мм


Теги товара: Гигабитные
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Отзывы


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