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Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)

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Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 1
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 2
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 3
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 4
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 5
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 6
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 7
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 8
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 9
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 1
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 3
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 4
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 5
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 6
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 7
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 8
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 9
  • Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
13 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)** Поддерживается только при использовании облачного контроллера Omada.
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, PPTP, L2TP
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х7
Вес, кг.
1.32

Описание товара Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)

Шлюз ER7206 поддерживает бесшовную интеграцию с платформой Omada SDN и позволяет выполнять удалённое централизованное управление где и когда угодно. Для максимального удобства также поддерживается Standalone?управление через веб?интерфейс или приложение.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)** Поддерживается только при использовании облачного контроллера Omada.
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, PPTP, L2TP
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, кабель питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шлюз ER7206 поддерживает бесшовную интеграцию с платформой Omada SDN и позволяет выполнять удалённое централизованное управление где и когда угодно. Для максимального удобства также поддерживается Standalone?управление через веб?интерфейс или приложение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206) - купить по цене 13400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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