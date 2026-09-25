Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U
?ASUS RT-BE82U - это двухдиапазонный Wi-Fi 7 роутер, разработанный для обеспечения сверхбыстрой и стабильной работы беспроводной сети в современных домах и офисах. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных до 6500 Мбит/с благодаря технологиям 4096-QAM и Multi-Link Operation, что позволяет комфортно использовать его для потоковой передачи 8K-видео, облачных сервисов, игр с низкой задержкой и подключения большого количества IoT-устройств. ?Роутер оснащён пятью портами 2.5G Ethernet, что обеспечивает высокоскоростное проводное подключение для demanding устройств и возможность использования 2.5G Ethernet backhaul в составе Mesh-системы. Благодаря поддержке технологии AiMesh, RT-BE82U легко интегрируется с другими совместимыми ASUS-роутерами, что позволяет расширять покрытие сети и создавать бесшовный роуминг по всему дому. ?Для безопасности используется коммерческий уровень защиты AiProtection от Trend Micro, родительский контроль, сегментация сети с выделением отдельных SSID для IoT-устройств, детей и VPN. Роутер поддерживает различные VPN-протоколы, включая WireGuard и OpenVPN, а также фирменную функцию Instant Guard для быстрой организации защищённого соединения при удалённом доступе. ?В устройстве реализованы новейшие технологии энергоэффективности и экологическая ответственность:корпус содержит до 30% переработанного пластика, а упаковка сертифицирована FSC. Мощный 4-ядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу всех функций и одновременное обслуживание большого количества клиентов без снижения производительности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитМаршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
-
В наличииЦена 14 100 руб. 21 790 руб.3525 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
-
В наличииЦена 14 400 руб.3600 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR37BE
-
В наличииЦена 14 400 руб.3600 руб. в СплитWi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
-
В наличииЦена 14 670 руб.3668 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK
-
В наличииЦена 16 350 руб.4088 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W)
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS TUF-BE6500
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U