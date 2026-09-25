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Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U купить с доставкой в Москве
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Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U

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Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 1
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 2
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 3
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 4
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 5
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 6
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 7
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 8
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 9
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 10
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 11
Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 1
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 2
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 3
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 4
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 5
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 6
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 7
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 8
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 9
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 10
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 11
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U
14 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, RJ-45 кабель, сетевой адапрет, краткое руководство.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
238x147x97мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U

?ASUS RT-BE82U - это двухдиапазонный Wi-Fi 7 роутер, разработанный для обеспечения сверхбыстрой и стабильной работы беспроводной сети в современных домах и офисах. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных до 6500 Мбит/с благодаря технологиям 4096-QAM и Multi-Link Operation, что позволяет комфортно использовать его для потоковой передачи 8K-видео, облачных сервисов, игр с низкой задержкой и подключения большого количества IoT-устройств. ?Роутер оснащён пятью портами 2.5G Ethernet, что обеспечивает высокоскоростное проводное подключение для demanding устройств и возможность использования 2.5G Ethernet backhaul в составе Mesh-системы. Благодаря поддержке технологии AiMesh, RT-BE82U легко интегрируется с другими совместимыми ASUS-роутерами, что позволяет расширять покрытие сети и создавать бесшовный роуминг по всему дому. ?Для безопасности используется коммерческий уровень защиты AiProtection от Trend Micro, родительский контроль, сегментация сети с выделением отдельных SSID для IoT-устройств, детей и VPN. Роутер поддерживает различные VPN-протоколы, включая WireGuard и OpenVPN, а также фирменную функцию Instant Guard для быстрой организации защищённого соединения при удалённом доступе. ?В устройстве реализованы новейшие технологии энергоэффективности и экологическая ответственность:корпус содержит до 30% переработанного пластика, а упаковка сертифицирована FSC. Мощный 4-ядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу всех функций и одновременное обслуживание большого количества клиентов без снижения производительности.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U




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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, RJ-45 кабель, сетевой адапрет, краткое руководство.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
238x147x97мм
Страна производитель
Китай
Описание
?ASUS RT-BE82U - это двухдиапазонный Wi-Fi 7 роутер, разработанный для обеспечения сверхбыстрой и стабильной работы беспроводной сети в современных домах и офисах. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных до 6500 Мбит/с благодаря технологиям 4096-QAM и Multi-Link Operation, что позволяет комфортно использовать его для потоковой передачи 8K-видео, облачных сервисов, игр с низкой задержкой и подключения большого количества IoT-устройств. ?Роутер оснащён пятью портами 2.5G Ethernet, что обеспечивает высокоскоростное проводное подключение для demanding устройств и возможность использования 2.5G Ethernet backhaul в составе Mesh-системы. Благодаря поддержке технологии AiMesh, RT-BE82U легко интегрируется с другими совместимыми ASUS-роутерами, что позволяет расширять покрытие сети и создавать бесшовный роуминг по всему дому. ?Для безопасности используется коммерческий уровень защиты AiProtection от Trend Micro, родительский контроль, сегментация сети с выделением отдельных SSID для IoT-устройств, детей и VPN. Роутер поддерживает различные VPN-протоколы, включая WireGuard и OpenVPN, а также фирменную функцию Instant Guard для быстрой организации защищённого соединения при удалённом доступе. ?В устройстве реализованы новейшие технологии энергоэффективности и экологическая ответственность:корпус содержит до 30% переработанного пластика, а упаковка сертифицирована FSC. Мощный 4-ядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу всех функций и одновременное обслуживание большого количества клиентов без снижения производительности.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Доставка
Отзывы


Купить Wi-FI роутер ASUS RT-BE82U - по цене 14130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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