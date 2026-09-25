Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
Wi-Fi роутер Mercusys с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 (802.11be) — современное решение для высокоскоростного беспроводного подключения. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц обеспечивает гибкость подключения, а класс Wi-Fi BE3600 и скорость до 3568 Мбит/с позволяют эффективно использовать возможности быстрой сети. Модель поддерживает режимы маршрутизатора и точки доступа, оснащена одним портом LAN и одним портом WAN. Скорость передачи по проводному подключению достигает 1000 Мбит/с. Для защиты соединения предусмотрены стандарты WPA3, WPA2 и WPA. Роутер выполнен в белом цвете и отличается конструкцией без внешних антенн.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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