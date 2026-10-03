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Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R)

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Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 1
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 2
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 3
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 4
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 5
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 6
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 7
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 8
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 9
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 10
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 11
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 12
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 13
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 14
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 15
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 16
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 17
Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
8
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 3
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 4
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 5
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 6
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 7
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 8
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 9
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 10
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 11
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 12
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 13
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 14
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 15
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 16
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 17
  • Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631001
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания с кабелем, крепежный комплект, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210.4x29x95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х27
Вес, кг.
9.92

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R)

Wi-Fi роутер Ubiquiti — это высокопроизводительное устройство, разработанное для обеспечения стабильного и быстрого интернет-соединения в вашем доме или офисе. Этот маршрутизатор приспособлен для работы в режиме маршрутизатора и оснащён современными технологиями, позволяющими добиться высокой скорости передачи данных. Маршрутизатор выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Он имеет 8 LAN-портов, что обеспечивает возможность одновременного подключения нескольких проводных устройств, поддерживая при этом скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Дополнительный SFP-порт даёт возможность подключения оптоволоконной сети, увеличивая гибкость в настройке и подключении оборудования. Роутер Ubiquiti отличается компактностью и лёгким весом — всего 0,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом удобном для вас месте. Устройство представлено в единственном экземпляре в комплекте, обеспечивая надёжную производительность и длительный срок эксплуатации. Этот маршрутизатор подходит для пользователей, которым требуется стабильное и быстрое интернет-соединение как для работы, так и для развлечений, обеспечивая удобство в использовании и эффективность в работе.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания с кабелем, крепежный комплект, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210.4x29x95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Ubiquiti — это высокопроизводительное устройство, разработанное для обеспечения стабильного и быстрого интернет-соединения в вашем доме или офисе. Этот маршрутизатор приспособлен для работы в режиме маршрутизатора и оснащён современными технологиями, позволяющими добиться высокой скорости передачи данных. Маршрутизатор выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Он имеет 8 LAN-портов, что обеспечивает возможность одновременного подключения нескольких проводных устройств, поддерживая при этом скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Дополнительный SFP-порт даёт возможность подключения оптоволоконной сети, увеличивая гибкость в настройке и подключении оборудования. Роутер Ubiquiti отличается компактностью и лёгким весом — всего 0,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом удобном для вас месте. Устройство представлено в единственном экземпляре в комплекте, обеспечивая надёжную производительность и длительный срок эксплуатации. Этот маршрутизатор подходит для пользователей, которым требуется стабильное и быстрое интернет-соединение как для работы, так и для развлечений, обеспечивая удобство в использовании и эффективность в работе.


Теги товара: Гигабитные
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Доставка
Отзывы


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