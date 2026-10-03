Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R (UISP-R)
Wi-Fi роутер Ubiquiti — это высокопроизводительное устройство, разработанное для обеспечения стабильного и быстрого интернет-соединения в вашем доме или офисе. Этот маршрутизатор приспособлен для работы в режиме маршрутизатора и оснащён современными технологиями, позволяющими добиться высокой скорости передачи данных. Маршрутизатор выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Он имеет 8 LAN-портов, что обеспечивает возможность одновременного подключения нескольких проводных устройств, поддерживая при этом скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Дополнительный SFP-порт даёт возможность подключения оптоволоконной сети, увеличивая гибкость в настройке и подключении оборудования. Роутер Ubiquiti отличается компактностью и лёгким весом — всего 0,6 кг, что упрощает его установку и размещение в любом удобном для вас месте. Устройство представлено в единственном экземпляре в комплекте, обеспечивая надёжную производительность и длительный срок эксплуатации. Этот маршрутизатор подходит для пользователей, которым требуется стабильное и быстрое интернет-соединение как для работы, так и для развлечений, обеспечивая удобство в использовании и эффективность в работе.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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