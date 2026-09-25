Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
**ASUS RT-BE92U** — это мощный и надёжный маршрутизатор, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для вашего дома или офиса. **Основные характеристики:** * Поддержка стандартов Wi-Fi 7 (802.11be) и предыдущих версий, что позволяет подключать большое количество устройств без потери скорости. * Высокая пропускная способность и скорость передачи данных, благодаря чему вы сможете наслаждаться плавным потоковым видео, онлайн-играми и другими требовательными приложениями. * Простота настройки и управления через мобильное приложение или веб-интерфейс. * Расширенные функции безопасности, включая защиту от сетевых угроз и возможность создания гостевых сетей. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** ASUS RT-BE92U обеспечивает быструю и стабильную работу интернета, даже если к сети подключено много устройств. * **Поддержка современных технологий:** маршрутизатор поддерживает последние стандарты Wi-Fi, что гарантирует совместимость с новыми устройствами и высокую скорость передачи данных. * **Лёгкость в использовании:** настройка и управление маршрутизатором не требуют специальных знаний, всё можно сделать через удобное мобильное приложение или веб-интерфейс. * **Безопасность:** расширенные функции безопасности защищают вашу сеть от несанкционированного доступа и сетевых угроз. ASUS RT-BE92U — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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