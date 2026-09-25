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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U

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Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 7
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 7
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736747
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Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9700
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
2
Сетевые протоколы и функции
DDNS, FTP, DNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной роутер RT-BE92U, cетевой кабель (RJ45), блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
247.18x101.59x287.47 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U

**ASUS RT-BE92U** — это мощный и надёжный маршрутизатор, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для вашего дома или офиса. **Основные характеристики:** * Поддержка стандартов Wi-Fi 7 (802.11be) и предыдущих версий, что позволяет подключать большое количество устройств без потери скорости. * Высокая пропускная способность и скорость передачи данных, благодаря чему вы сможете наслаждаться плавным потоковым видео, онлайн-играми и другими требовательными приложениями. * Простота настройки и управления через мобильное приложение или веб-интерфейс. * Расширенные функции безопасности, включая защиту от сетевых угроз и возможность создания гостевых сетей. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** ASUS RT-BE92U обеспечивает быструю и стабильную работу интернета, даже если к сети подключено много устройств. * **Поддержка современных технологий:** маршрутизатор поддерживает последние стандарты Wi-Fi, что гарантирует совместимость с новыми устройствами и высокую скорость передачи данных. * **Лёгкость в использовании:** настройка и управление маршрутизатором не требуют специальных знаний, всё можно сделать через удобное мобильное приложение или веб-интерфейс. * **Безопасность:** расширенные функции безопасности защищают вашу сеть от несанкционированного доступа и сетевых угроз. ASUS RT-BE92U — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-BE92U




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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9700
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
2
Сетевые протоколы и функции
DDNS, FTP, DNS
Развернуть
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной роутер RT-BE92U, cетевой кабель (RJ45), блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
247.18x101.59x287.47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**ASUS RT-BE92U** — это мощный и надёжный маршрутизатор, который обеспечит высокоскоростной и стабильный интернет для вашего дома или офиса. **Основные характеристики:** * Поддержка стандартов Wi-Fi 7 (802.11be) и предыдущих версий, что позволяет подключать большое количество устройств без потери скорости. * Высокая пропускная способность и скорость передачи данных, благодаря чему вы сможете наслаждаться плавным потоковым видео, онлайн-играми и другими требовательными приложениями. * Простота настройки и управления через мобильное приложение или веб-интерфейс. * Расширенные функции безопасности, включая защиту от сетевых угроз и возможность создания гостевых сетей. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** ASUS RT-BE92U обеспечивает быструю и стабильную работу интернета, даже если к сети подключено много устройств. * **Поддержка современных технологий:** маршрутизатор поддерживает последние стандарты Wi-Fi, что гарантирует совместимость с новыми устройствами и высокую скорость передачи данных. * **Лёгкость в использовании:** настройка и управление маршрутизатором не требуют специальных знаний, всё можно сделать через удобное мобильное приложение или веб-интерфейс. * **Безопасность:** расширенные функции безопасности защищают вашу сеть от несанкционированного доступа и сетевых угроз. ASUS RT-BE92U — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надёжность и удобство в использовании.


Теги товара: Mesh роутеры
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Отзывы


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