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Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack

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Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 1
Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 2
Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 3
Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 1
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 2
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 3
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595252
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x110x114 мм
Размеры в упаковке, см
36х28х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack

Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (3-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 600 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x110x114 мм
Описание
Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (3-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 600 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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