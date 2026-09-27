Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (3-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 600 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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