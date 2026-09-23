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Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN

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Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 8
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 9
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 10
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 11
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 12
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 13
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 14
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 15
Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 8
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 9
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 10
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 11
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 12
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 13
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 14
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 15
  • Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518199
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, внешний адаптер питания 36W, крепежный комплект
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 x 125 х 22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN

MikroTik Router Board RB5009UG+S+IN — это мощный девятипортовый маршрутизатор с тремя входами питания: PoE, разъем питания постоянного тока или 2-контактный разъем сбоку (удобно, например, для использования в автомобиле). Маршрутизатор имеет семь гигабитных портов RJ-45 Ethernet, один 2,5-гигабитный порт RJ-45, один порт SFP+ 10 Гбит/с и один порт USB 3.0. Благодаря пассивному охлаждению роутер абсолютно бесшумен и предлагает широкий диапазон рабочих температур от -40 до 60 °C. Функции: 7 разъемов GE RJ-45 (1 разъем PoE 802.3af / при 24–57 В) 1 порт 2,5 Гбит/с RJ-45 1 порт 10GE SFP+ 1 х USB-A 3.0 (1 А) 1 консольный порт RJ-45 1 вход 24–57 В пост. тока IN 1 x 24-57 В 2-контактный вход постоянного тока Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт Вентилятор: нет Рабочая температура: от -40°С до 60°С Размеры (ШхГхВ): 220 х 125 х 22 мм Комплект поставки: выключатель, блок питания 24 В 1,5 А, винты для настенного монтажа.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, внешний адаптер питания 36W, крепежный комплект
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 x 125 х 22 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik Router Board RB5009UG+S+IN — это мощный девятипортовый маршрутизатор с тремя входами питания: PoE, разъем питания постоянного тока или 2-контактный разъем сбоку (удобно, например, для использования в автомобиле). Маршрутизатор имеет семь гигабитных портов RJ-45 Ethernet, один 2,5-гигабитный порт RJ-45, один порт SFP+ 10 Гбит/с и один порт USB 3.0. Благодаря пассивному охлаждению роутер абсолютно бесшумен и предлагает широкий диапазон рабочих температур от -40 до 60 °C. Функции: 7 разъемов GE RJ-45 (1 разъем PoE 802.3af / при 24–57 В) 1 порт 2,5 Гбит/с RJ-45 1 порт 10GE SFP+ 1 х USB-A 3.0 (1 А) 1 консольный порт RJ-45 1 вход 24–57 В пост. тока IN 1 x 24-57 В 2-контактный вход постоянного тока Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт Вентилятор: нет Рабочая температура: от -40°С до 60°С Размеры (ШхГхВ): 220 х 125 х 22 мм Комплект поставки: выключатель, блок питания 24 В 1,5 А, винты для настенного монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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