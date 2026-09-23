Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RB5009UG+S+IN
MikroTik Router Board RB5009UG+S+IN — это мощный девятипортовый маршрутизатор с тремя входами питания: PoE, разъем питания постоянного тока или 2-контактный разъем сбоку (удобно, например, для использования в автомобиле). Маршрутизатор имеет семь гигабитных портов RJ-45 Ethernet, один 2,5-гигабитный порт RJ-45, один порт SFP+ 10 Гбит/с и один порт USB 3.0. Благодаря пассивному охлаждению роутер абсолютно бесшумен и предлагает широкий диапазон рабочих температур от -40 до 60 °C. Функции: 7 разъемов GE RJ-45 (1 разъем PoE 802.3af / при 24–57 В) 1 порт 2,5 Гбит/с RJ-45 1 порт 10GE SFP+ 1 х USB-A 3.0 (1 А) 1 консольный порт RJ-45 1 вход 24–57 В пост. тока IN 1 x 24-57 В 2-контактный вход постоянного тока Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт Вентилятор: нет Рабочая температура: от -40°С до 60°С Размеры (ШхГхВ): 220 х 125 х 22 мм Комплект поставки: выключатель, блок питания 24 В 1,5 А, винты для настенного монтажа.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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