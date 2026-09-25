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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)

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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
9
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 410 руб. 
Начислим 775 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)
48 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
9
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
170 х 122.4 х 103.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х15
Вес, кг.
3

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)

Wi-Fi роутеры Mercusys в белом корпусе — комплект из двух устройств для современной беспроводной сети. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц в сочетании со стандартом Wi?Fi 7 (802.11be) обеспечивает максимальную скорость соединения до 5764 Мбит/с — удобно для требовательных к скорости задач и большого количества подключений. Каждый роутер оснащён шестью внутренними антеннами и тремя портами LAN для проводного подключения устройств. Защита сети поддерживает WPA2-PSK и WPA-PSK. Класс Wi?Fi BE9300 подчёркивает высокий уровень беспроводных возможностей модели. Общий вес комплекта — 3 кг. Поддержка IPv6 отсутствует.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
6
Развернуть
Количество портов LAN
9
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
170 х 122.4 х 103.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутеры Mercusys в белом корпусе — комплект из двух устройств для современной беспроводной сети. Трёхдиапазонная работа на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц в сочетании со стандартом Wi?Fi 7 (802.11be) обеспечивает максимальную скорость соединения до 5764 Мбит/с — удобно для требовательных к скорости задач и большого количества подключений. Каждый роутер оснащён шестью внутренними антеннами и тремя портами LAN для проводного подключения устройств. Защита сети поддерживает WPA2-PSK и WPA-PSK. Класс Wi?Fi BE9300 подчёркивает высокий уровень беспроводных возможностей модели. Общий вес комплекта — 3 кг. Поддержка IPv6 отсутствует.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack) - по цене 48410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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