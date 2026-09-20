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Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU

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Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 1
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Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 4
Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 5
Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 6
Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 3
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 4
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 5
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 6
  • Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571867
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU

Платформа UBIQUITI UDM-PRO UniFi Dream Machine Pro - по настоящему универсальное решение, которое будет удобным вариантом для управления всем оборудованием линейки UniFi , особенно в крупных организациях. Модель сочетает в себе возможности UniFi Cloud Key Gen2 Plus с функциями коммутации и управления трафиком.Для подключения оборудования модель имеет 8 гигабитных Ethernet LAN портов, а так же 10G SFP+ интерфейсы LAN и WAN с резервированием по 1 гигабит Ethernet. За эффективное распределения и управление трафиком в UDM PRO отвечает мощный четырехъядерный процессор. Поскольку предусмотрена работа UniFi Dream Machine Pro в качестве сервера UniFi Protect, устройство имеет возможность установки HDD , форм-фактора 2.5 либо 3.5, по выбору пользователя.Размеры: 442.4 x 285.6 x 43.7 ммВес: 3.9 кг — без крепления, 3.99 кг — с креплениемСетевой интерфейс: 8х 10/100/1000 RJ45 LAN, 1х 10/100/1000 RJ45 WAN, 1х 1/10G SFP+ LAN, 1х 1/10G SFP+ WANИнтерфейс управления: Ethernet, Bluetooth BLEПропускная способность IDS/IPS: 3.5 Гбит/сПроцессор: Arm Cortex-A57 четырёхъядерный 1.7 ГГцОЗУ: 4 Гб DDR4ПЗУ: 16 Гб eMMCМаксимальное энергопотребление: 33 ВтПитание: AC: 100–240 В AC / 50–60 Гц, DC: резервный источник питания UniFi SmartPower Redundant Power SystemБлок питания: Внутренний 50 Вт / 12 ВСветодиодные индикаторы: HDD — Активность, RJ45 — Скорость/Соединение/Активность, SFP+ — Скорость/Соединение/Активность,Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса: По воздуху: ±16 кВ, При контакте: ±12 кВТемпература окружающей среды рабочая: от -10 до +40 °CВлажность окружающей среды рабочая: от 5 до 95% без конденсации



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti UDM-Pro-EU




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
серый
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Платформа UBIQUITI UDM-PRO UniFi Dream Machine Pro - по настоящему универсальное решение, которое будет удобным вариантом для управления всем оборудованием линейки UniFi , особенно в крупных организациях. Модель сочетает в себе возможности UniFi Cloud Key Gen2 Plus с функциями коммутации и управления трафиком.Для подключения оборудования модель имеет 8 гигабитных Ethernet LAN портов, а так же 10G SFP+ интерфейсы LAN и WAN с резервированием по 1 гигабит Ethernet. За эффективное распределения и управление трафиком в UDM PRO отвечает мощный четырехъядерный процессор. Поскольку предусмотрена работа UniFi Dream Machine Pro в качестве сервера UniFi Protect, устройство имеет возможность установки HDD , форм-фактора 2.5 либо 3.5, по выбору пользователя.Размеры: 442.4 x 285.6 x 43.7 ммВес: 3.9 кг — без крепления, 3.99 кг — с креплениемСетевой интерфейс: 8х 10/100/1000 RJ45 LAN, 1х 10/100/1000 RJ45 WAN, 1х 1/10G SFP+ LAN, 1х 1/10G SFP+ WANИнтерфейс управления: Ethernet, Bluetooth BLEПропускная способность IDS/IPS: 3.5 Гбит/сПроцессор: Arm Cortex-A57 четырёхъядерный 1.7 ГГцОЗУ: 4 Гб DDR4ПЗУ: 16 Гб eMMCМаксимальное энергопотребление: 33 ВтПитание: AC: 100–240 В AC / 50–60 Гц, DC: резервный источник питания UniFi SmartPower Redundant Power SystemБлок питания: Внутренний 50 Вт / 12 ВСветодиодные индикаторы: HDD — Активность, RJ45 — Скорость/Соединение/Активность, SFP+ — Скорость/Соединение/Активность,Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса: По воздуху: ±16 кВ, При контакте: ±12 кВТемпература окружающей среды рабочая: от -10 до +40 °CВлажность окружающей среды рабочая: от 5 до 95% без конденсации


Теги товара: Гигабитные
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Отзывы


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