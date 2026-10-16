Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
243 580 руб.
В наличии
Код товара: 627278
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
243 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
RouterOS
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x367 мм
Размеры в упаковке, см
62х45х10
Вес, кг.
3
Описание товара Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2216-1G-12XS-2XQ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core) and Marvell Prestera Aldrin2 switch-chip, 16GB RAM, 2x100G QSFP cages, 14x25G SFP
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Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
14
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
RouterOS
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
443x44x367 мм
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 2216-1G-12XS-2XQ with Amazon Annapurna Labs Alpine v3 AL73400 CPU (16-cores, 2GHz per core) and Marvell Prestera Aldrin2 switch-chip, 16GB RAM, 2x100G QSFP cages, 14x25G SFP
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Купить Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ - по цене 243580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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