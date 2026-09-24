Top.Mail.Ru
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 1
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 2
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 3
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 4
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
9
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 1
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 2
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 3
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 4
  • Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 880 руб. 
Начислим 991 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE
61 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
9
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
UniFi
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
442.4 ? 43.7 ? 285.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х41х12
Вес, кг.
5.1

Описание товара Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE

Сетевой маршрутизатор, Ubiquiti, UDM-SE, Dream Machine Special Edition, WAN: 1?2.5?GbE RJ45 + 1 10GbE SFP+, LAN: 8 1GbE RJ45 (6?802.3af, 2?802.3at PoE+), 1 10GbE SFP+ LAN, 1.3 сенсорный экран, Встроенный AC100–240V, max 50Вт без PoE; PoEoutput до 130Вт; поддержка USPRPS В Dream Machine Special Edition к мощному шлюзу для корпоративных сетей добавили ряд востребованных улучшений: Ethernet-соединение с внешней сетью теперь получило пропускную способность 2,5 Гбит/с. Важное дополнение к порту SFP+ на скорости 10 Гбит/с позволит продолжить работу на более высокой скорости в случае резервирования. Дополнительное соединение с Интернетом теперь быстрее в 2,5 раза; в коммутаторную часть добавлено питание по PoE/PoE+ общей энерговооруженностью 180 Вт. Вы экономите в серверной стойке место целого PoE-свитча среднего уровня и избавляетесь от клубка инжекторов и дополнительных кабелей питания; на материнской плате уже есть скоростное SSD-хранилище на 128 ГБ. Вы можете начать запись видеорегистрации прямо из коробки. Попробуйте, и если понадобится больше хранилища, установите диск HDD 3,5 дюйма в корзину расширения. Dream Machine Special Edition предоставляет комплексное решение для установки в центре разветвлённой интрасети. На шлюзе доступны все приложения UniFi для управления разнородными устройствами. А концепция SD-WAN позволяет оптимизировать глобальную сеть предприятия и сокращать издержки на её обслуживание. Шлюз может подключаться к внешней сети по 1 порту для витой пары на скорости 2,5 Гбит/с и 1 порту SFP+ на скорости до 10 Гбит/с. Подключение к WAN поддерживает резервирование и балансировку нагрузки для точек доступа UniFi. Правила QoS могут устанавливаться на основе приложения, домена и страны. Дополнительное резервирование Интернета можно организовать с помощью LTE-модема UniFi LTE Backup или UniFi LTE Backup Pro (приобретается отдельно). Брандмауэр с полным аудитом может включать правила на основе приложений. Есть фильтры по контенту, домену, стране, рекламе. С включенной функцией предотвращения вторжений с сигнатурным методом обнаружения пропускная способность шлюза может превышать 3,5 Гбит/с. Поддерживается сегментация трафика по виртуальным сетям и подсетям. Контроллер программно-определяемой глобальной сети не требует лицензии и может синхронизировать политики и приоритезировать трафик в глобальной интрасети. Есть VPN-сервер WireGuard, L2TP и OpenVPN и клиент OpenVPN, маршрутизация VPN, доступ в WAN на основе политик, настраиваемый DHCP-сервер и DHCP relay, поддержка подключения к ISP с адресами IPv6. В коммутаторной части Dream Machine Special Edition располагает 8 гигабитными портами и 1 слотом SFP+ для оптоволоконных модулей до 10 Гбит/с. 2 из этих гигабитных портов раздают питание по протоколу PoE+ с максимальной нагрузкой на порт 30 Вт. 6 остальных — по PoE с максимальной нагрузкой на порт 15,4 Вт. На шлюз питание подаётся встроенным блоком питания мощностью 240 Вт из сети переменного тока. Собственное потребление — 50 Вт. Резервирование можно обеспечить с помощью UniFi USP-RPS (приобретается отдельно) через встроенный интерфейс USP RPS. К Dream Machine Special Edition можно подключать устройства обнаружения и предотвращения вторжений, такие как камеры видеонаблюдения, считыватели дверных замков, электрические зарядные станции. Для видеозаписи в корзину можно поставить жёсткий диск формата 3,5 дюйма. Высокие аппаратные требования к обработке разнородных данных поддерживаются центральным ARM-процессором с 4 ядрами Cortex-A57 на частоте 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 16 ГБ хранилища на чипах eMMC и 128 ГБ на уже установленном на материнскую плату SSD. Интерфейс управления доступен из передаваемой сети, а также по Bluetooth в мобильном приложении. На лицевой панели Dream Machine Special Edition установлен небольшой сенсорный экран для текущего мониторинга и быстрого устранения проблем. Индикаторы портов показывают подключение и активность. Индикатор HDD показывает активность и ошибку. Присутствует индикация резервного питания.

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
9
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
UniFi
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
442.4 ? 43.7 ? 285.6 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой маршрутизатор, Ubiquiti, UDM-SE, Dream Machine Special Edition, WAN: 1?2.5?GbE RJ45 + 1 10GbE SFP+, LAN: 8 1GbE RJ45 (6?802.3af, 2?802.3at PoE+), 1 10GbE SFP+ LAN, 1.3 сенсорный экран, Встроенный AC100–240V, max 50Вт без PoE; PoEoutput до 130Вт; поддержка USPRPS В Dream Machine Special Edition к мощному шлюзу для корпоративных сетей добавили ряд востребованных улучшений: Ethernet-соединение с внешней сетью теперь получило пропускную способность 2,5 Гбит/с. Важное дополнение к порту SFP+ на скорости 10 Гбит/с позволит продолжить работу на более высокой скорости в случае резервирования. Дополнительное соединение с Интернетом теперь быстрее в 2,5 раза; в коммутаторную часть добавлено питание по PoE/PoE+ общей энерговооруженностью 180 Вт. Вы экономите в серверной стойке место целого PoE-свитча среднего уровня и избавляетесь от клубка инжекторов и дополнительных кабелей питания; на материнской плате уже есть скоростное SSD-хранилище на 128 ГБ. Вы можете начать запись видеорегистрации прямо из коробки. Попробуйте, и если понадобится больше хранилища, установите диск HDD 3,5 дюйма в корзину расширения. Dream Machine Special Edition предоставляет комплексное решение для установки в центре разветвлённой интрасети. На шлюзе доступны все приложения UniFi для управления разнородными устройствами. А концепция SD-WAN позволяет оптимизировать глобальную сеть предприятия и сокращать издержки на её обслуживание. Шлюз может подключаться к внешней сети по 1 порту для витой пары на скорости 2,5 Гбит/с и 1 порту SFP+ на скорости до 10 Гбит/с. Подключение к WAN поддерживает резервирование и балансировку нагрузки для точек доступа UniFi. Правила QoS могут устанавливаться на основе приложения, домена и страны. Дополнительное резервирование Интернета можно организовать с помощью LTE-модема UniFi LTE Backup или UniFi LTE Backup Pro (приобретается отдельно). Брандмауэр с полным аудитом может включать правила на основе приложений. Есть фильтры по контенту, домену, стране, рекламе. С включенной функцией предотвращения вторжений с сигнатурным методом обнаружения пропускная способность шлюза может превышать 3,5 Гбит/с. Поддерживается сегментация трафика по виртуальным сетям и подсетям. Контроллер программно-определяемой глобальной сети не требует лицензии и может синхронизировать политики и приоритезировать трафик в глобальной интрасети. Есть VPN-сервер WireGuard, L2TP и OpenVPN и клиент OpenVPN, маршрутизация VPN, доступ в WAN на основе политик, настраиваемый DHCP-сервер и DHCP relay, поддержка подключения к ISP с адресами IPv6. В коммутаторной части Dream Machine Special Edition располагает 8 гигабитными портами и 1 слотом SFP+ для оптоволоконных модулей до 10 Гбит/с. 2 из этих гигабитных портов раздают питание по протоколу PoE+ с максимальной нагрузкой на порт 30 Вт. 6 остальных — по PoE с максимальной нагрузкой на порт 15,4 Вт. На шлюз питание подаётся встроенным блоком питания мощностью 240 Вт из сети переменного тока. Собственное потребление — 50 Вт. Резервирование можно обеспечить с помощью UniFi USP-RPS (приобретается отдельно) через встроенный интерфейс USP RPS. К Dream Machine Special Edition можно подключать устройства обнаружения и предотвращения вторжений, такие как камеры видеонаблюдения, считыватели дверных замков, электрические зарядные станции. Для видеозаписи в корзину можно поставить жёсткий диск формата 3,5 дюйма. Высокие аппаратные требования к обработке разнородных данных поддерживаются центральным ARM-процессором с 4 ядрами Cortex-A57 на частоте 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 16 ГБ хранилища на чипах eMMC и 128 ГБ на уже установленном на материнскую плату SSD. Интерфейс управления доступен из передаваемой сети, а также по Bluetooth в мобильном приложении. На лицевой панели Dream Machine Special Edition установлен небольшой сенсорный экран для текущего мониторинга и быстрого устранения проблем. Индикаторы портов показывают подключение и активность. Индикатор HDD показывает активность и ошибку. Присутствует индикация резервного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE - по цене 61880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...