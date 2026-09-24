Описание товара Wi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE

Сетевой маршрутизатор, Ubiquiti, UDM-SE, Dream Machine Special Edition, WAN: 1?2.5?GbE RJ45 + 1 10GbE SFP+, LAN: 8 1GbE RJ45 (6?802.3af, 2?802.3at PoE+), 1 10GbE SFP+ LAN, 1.3 сенсорный экран, Встроенный AC100–240V, max 50Вт без PoE; PoEoutput до 130Вт; поддержка USPRPS В Dream Machine Special Edition к мощному шлюзу для корпоративных сетей добавили ряд востребованных улучшений: Ethernet-соединение с внешней сетью теперь получило пропускную способность 2,5 Гбит/с. Важное дополнение к порту SFP+ на скорости 10 Гбит/с позволит продолжить работу на более высокой скорости в случае резервирования. Дополнительное соединение с Интернетом теперь быстрее в 2,5 раза; в коммутаторную часть добавлено питание по PoE/PoE+ общей энерговооруженностью 180 Вт. Вы экономите в серверной стойке место целого PoE-свитча среднего уровня и избавляетесь от клубка инжекторов и дополнительных кабелей питания; на материнской плате уже есть скоростное SSD-хранилище на 128 ГБ. Вы можете начать запись видеорегистрации прямо из коробки. Попробуйте, и если понадобится больше хранилища, установите диск HDD 3,5 дюйма в корзину расширения. Dream Machine Special Edition предоставляет комплексное решение для установки в центре разветвлённой интрасети. На шлюзе доступны все приложения UniFi для управления разнородными устройствами. А концепция SD-WAN позволяет оптимизировать глобальную сеть предприятия и сокращать издержки на её обслуживание. Шлюз может подключаться к внешней сети по 1 порту для витой пары на скорости 2,5 Гбит/с и 1 порту SFP+ на скорости до 10 Гбит/с. Подключение к WAN поддерживает резервирование и балансировку нагрузки для точек доступа UniFi. Правила QoS могут устанавливаться на основе приложения, домена и страны. Дополнительное резервирование Интернета можно организовать с помощью LTE-модема UniFi LTE Backup или UniFi LTE Backup Pro (приобретается отдельно). Брандмауэр с полным аудитом может включать правила на основе приложений. Есть фильтры по контенту, домену, стране, рекламе. С включенной функцией предотвращения вторжений с сигнатурным методом обнаружения пропускная способность шлюза может превышать 3,5 Гбит/с. Поддерживается сегментация трафика по виртуальным сетям и подсетям. Контроллер программно-определяемой глобальной сети не требует лицензии и может синхронизировать политики и приоритезировать трафик в глобальной интрасети. Есть VPN-сервер WireGuard, L2TP и OpenVPN и клиент OpenVPN, маршрутизация VPN, доступ в WAN на основе политик, настраиваемый DHCP-сервер и DHCP relay, поддержка подключения к ISP с адресами IPv6. В коммутаторной части Dream Machine Special Edition располагает 8 гигабитными портами и 1 слотом SFP+ для оптоволоконных модулей до 10 Гбит/с. 2 из этих гигабитных портов раздают питание по протоколу PoE+ с максимальной нагрузкой на порт 30 Вт. 6 остальных — по PoE с максимальной нагрузкой на порт 15,4 Вт. На шлюз питание подаётся встроенным блоком питания мощностью 240 Вт из сети переменного тока. Собственное потребление — 50 Вт. Резервирование можно обеспечить с помощью UniFi USP-RPS (приобретается отдельно) через встроенный интерфейс USP RPS. К Dream Machine Special Edition можно подключать устройства обнаружения и предотвращения вторжений, такие как камеры видеонаблюдения, считыватели дверных замков, электрические зарядные станции. Для видеозаписи в корзину можно поставить жёсткий диск формата 3,5 дюйма. Высокие аппаратные требования к обработке разнородных данных поддерживаются центральным ARM-процессором с 4 ядрами Cortex-A57 на частоте 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 16 ГБ хранилища на чипах eMMC и 128 ГБ на уже установленном на материнскую плату SSD. Интерфейс управления доступен из передаваемой сети, а также по Bluetooth в мобильном приложении. На лицевой панели Dream Machine Special Edition установлен небольшой сенсорный экран для текущего мониторинга и быстрого устранения проблем. Индикаторы портов показывают подключение и активность. Индикатор HDD показывает активность и ошибку. Присутствует индикация резервного питания.