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Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada

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Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 6
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 7
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 8
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 9
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 10
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 11
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 12
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 13
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 14
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 15
Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 5
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 6
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 7
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 8
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 9
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 10
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 11
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 12
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 13
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 14
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 15
  • Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 730 руб. 
Начислим 1084 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada
67 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая настройка• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
440 х 220 х 44 мм
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
3.68

Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada

Коммутатор TP-LINK ER8411 Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) 3 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Два порта SFP+ 10 Гбит/с : десятигигабитные порты SFP+ (порт WAN и порт WAN/LAN) обеспечат высокую пропускную способность. До десяти портов WAN : оптические порты WAN и порты WAN стандарта RJ45 с балансировкой нагрузки позволят увеличить эффективность сети. VPN-подключение : поддержка VPN-туннелей SSL, IPsec, PPTP, L2TP и OpenVPN позволит наладить сеть для удалённой работы. Набор функций безопасности : мощный межсетевой экран, защита от DoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL-адресов, привязка IP- и MAC-адресов, а также активация шлюза прикладного урвоня (ALG) одним нажатием. Характеристики 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN)1 гигабитный SFP-порт WAN/LAN8 гигабитных портов RJ45 WAN/LAN1 консольный порт RJ452 USB-порта для создания резервного подключения WAN через USB-модем 3G/4GКнопки: Reset (сброс настроек)Источник питания: Двойной источник питания (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц)Флэш: SPI NOR (4 МБ) + NAND (256 МБ), DRAM: DDR4 (4 ГБ)Светодиодные индикаторы: PWR (питание)SYS (работа системы)WAN (порт WAN)LAN (порт LAN)USB (USB-порт)FAN (вентилятор)Размеры (Ш ? Д ? В): 440 ? 220 ? 44 ммМаксимальное энергопотребление: • 26,36 Вт (с подключённым устройством к порту USB 3.0), : • 19,12 Вт (без подключённого устройства к порту USB 3.0)Производительность: Количество одновременных сеансов: 2300000, Число новых сеансов в секунду: 20000NAT (статический IP-адрес):• Исходящая скорость: 9445,82 Мбит/с• Входящая скорость: 9449,26 Мбит/с NAT (DHCP):• Исходящая скорость: 9426,83 Мбит/с• Входящая скорость: 9426,20 Мбит/сNAT (PPPoE): • Исходящая скорость: 9413,96 Мбит/с:• Входящая скорость: 9102,01 Мбит/сNAT (L2TP): • Исходящая скорость: 4230,62 Мбит/с:• Входящая скорость: 4169,53 Мбит/сNAT (PPTP): • Исходящая скорость: 3933,86 Мбит/с• Входящая скорость: 3821,97 Мбит/сСкорость передачи пакетов размером 64 байта:• Исходящая скорость: 1080 Мбит/с• Входящая скорость: 1030 Мбит/сСкорость пропуска трафика IPsec VPN: • SHA1-AES256: 2140,45 Мбит/с• SHA2-AES256: 2080,20 Мбит/сOpenVPN: 1665,64 Мбит/сСкорость пропуска трафика VPN L2TP: • Без шифрования: 5013,50 Мбит/с• С шифрованием: 2274,74 Мбит/сПропускная способность SSL VPN: 1511,10 Мбит/сБазовые функции: Тип подключения WAN:Статический/динамический IP-адресPPPoEPPTPL2TPТуннель 6to4Сквозное подключениеВозможность создания резервного подключения через USB-модем 3G/4GКлонирование MAC-адреса: Возможность изменения MAC-адреса WAN/LAN4 DHCP:Сервер/клиент DHCPРезервирование адресов DHCPMulti-net DHCPИнтерфейсы Multi-IPIPv6: Подключение WANVLAN: VLAN 802.1QIPTV: IGMP v2/v3 Proxy



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая настройка• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
440 х 220 х 44 мм
Описание
Коммутатор TP-LINK ER8411 Интеграция с Omada SDN : автоматическая настройка параметров (ZTP) 3 , централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление : простое и удобное управление через облако и приложение Omada. Два порта SFP+ 10 Гбит/с : десятигигабитные порты SFP+ (порт WAN и порт WAN/LAN) обеспечат высокую пропускную способность. До десяти портов WAN : оптические порты WAN и порты WAN стандарта RJ45 с балансировкой нагрузки позволят увеличить эффективность сети. VPN-подключение : поддержка VPN-туннелей SSL, IPsec, PPTP, L2TP и OpenVPN позволит наладить сеть для удалённой работы. Набор функций безопасности : мощный межсетевой экран, защита от DoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL-адресов, привязка IP- и MAC-адресов, а также активация шлюза прикладного урвоня (ALG) одним нажатием. Характеристики 2 порта SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN)1 гигабитный SFP-порт WAN/LAN8 гигабитных портов RJ45 WAN/LAN1 консольный порт RJ452 USB-порта для создания резервного подключения WAN через USB-модем 3G/4GКнопки: Reset (сброс настроек)Источник питания: Двойной источник питания (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц)Флэш: SPI NOR (4 МБ) + NAND (256 МБ), DRAM: DDR4 (4 ГБ)Светодиодные индикаторы: PWR (питание)SYS (работа системы)WAN (порт WAN)LAN (порт LAN)USB (USB-порт)FAN (вентилятор)Размеры (Ш ? Д ? В): 440 ? 220 ? 44 ммМаксимальное энергопотребление: • 26,36 Вт (с подключённым устройством к порту USB 3.0), : • 19,12 Вт (без подключённого устройства к порту USB 3.0)Производительность: Количество одновременных сеансов: 2300000, Число новых сеансов в секунду: 20000NAT (статический IP-адрес):• Исходящая скорость: 9445,82 Мбит/с• Входящая скорость: 9449,26 Мбит/с NAT (DHCP):• Исходящая скорость: 9426,83 Мбит/с• Входящая скорость: 9426,20 Мбит/сNAT (PPPoE): • Исходящая скорость: 9413,96 Мбит/с:• Входящая скорость: 9102,01 Мбит/сNAT (L2TP): • Исходящая скорость: 4230,62 Мбит/с:• Входящая скорость: 4169,53 Мбит/сNAT (PPTP): • Исходящая скорость: 3933,86 Мбит/с• Входящая скорость: 3821,97 Мбит/сСкорость передачи пакетов размером 64 байта:• Исходящая скорость: 1080 Мбит/с• Входящая скорость: 1030 Мбит/сСкорость пропуска трафика IPsec VPN: • SHA1-AES256: 2140,45 Мбит/с• SHA2-AES256: 2080,20 Мбит/сOpenVPN: 1665,64 Мбит/сСкорость пропуска трафика VPN L2TP: • Без шифрования: 5013,50 Мбит/с• С шифрованием: 2274,74 Мбит/сПропускная способность SSL VPN: 1511,10 Мбит/сБазовые функции: Тип подключения WAN:Статический/динамический IP-адресPPPoEPPTPL2TPТуннель 6to4Сквозное подключениеВозможность создания резервного подключения через USB-модем 3G/4GКлонирование MAC-адреса: Возможность изменения MAC-адреса WAN/LAN4 DHCP:Сервер/клиент DHCPРезервирование адресов DHCPMulti-net DHCPИнтерфейсы Multi-IPIPv6: Подключение WANVLAN: VLAN 802.1QIPTV: IGMP v2/v3 Proxy


Теги товара: Гигабитные
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Отзывы


Маршрутизатор TP-Link ER8411 Omada - по цене 67730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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