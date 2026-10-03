Top.Mail.Ru
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 1
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 2
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 3
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 4
Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 1
  • Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 2
  • Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 3
  • Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 4
  • Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649653
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
GRE/EoGRE-туннели
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной маршрутизатор DWM-321, 2 антенны LTE/3G, 2 антенны Wi-Fi, клеммный блок, 2 крепежных кронштейна, комплект для монтажа, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160 x 125 x 47 мм
Размеры в упаковке, см
20х17х14
Вес, кг.
1.77

Описание товара Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A)

Гарантия: Срок гарантии 1 год

Отзывы о товаре Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
GRE/EoGRE-туннели
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной маршрутизатор DWM-321, 2 антенны LTE/3G, 2 антенны Wi-Fi, клеммный блок, 2 крепежных кронштейна, комплект для монтажа, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160 x 125 x 47 мм
Описание
Гарантия: Срок гарантии 1 год
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор D-Link (DWM-321/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...