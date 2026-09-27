Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257212
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228x120x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 510 руб.7128 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
-
В наличииЦена 29 290 руб.7323 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)
-
В наличииЦена 29 730 руб.7433 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X60 (DECO X60(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 31 310 руб.7828 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS RT-BE88U
-
В наличииЦена 34 950 руб.8738 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+IN
-
В наличииЦена 45 110 руб.11278 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC
-
В наличииЦена 46 390 руб.11598 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
-
В наличииЦена 48 410 руб.12103 руб. в СплитWi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)
-
В наличииЦена 53 830 руб.13458 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS GT-BE98
-
В наличииЦена 58 300 руб.14575 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
-
В наличииЦена 61 880 руб.15470 руб. в СплитWi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE
-
В наличииЦена 62 860 руб.15715 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228x120x30 мм
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный