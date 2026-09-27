Top.Mail.Ru
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 3
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 4
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 7
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 8
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 8
  • Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257212
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228x120x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный

Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
10
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
228x120x30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN AC2000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...