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Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый

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Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 1
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 2
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 3
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 4
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 5
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 6
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 7
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 8
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 9
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 10
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 11
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 12
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 1
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 2
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 3
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 4
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 5
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 6
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 7
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 8
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 9
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 10
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 11
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 12
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(3-PACK)) White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687423
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х13
Вес, кг.
1.84

Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый

Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены устройства быстрой загрузки данных, устройства видеотрансляции в высоком разрешении 4К, камеры наблюдения, устройства «умного дома», устройства доступа к web страницам и т.д.). Модель Cudy M3000 (3-Pack) имеет в комплекте 3 шт роутеров Cudy М3000 со скоростными портами Ethernet 2,5 Гбит/сек и 1 Гбит/сек. Поддерживается технология бесшовного роуминга, которая помогает вам автоматически переключать ваше устройство на самый сильный Wi-Fi сигнал при перемещении из одной комнаты в другую, в том числе перемещаясь между этажами в загородном доме, избегая необходимости ручного переключения между сетями. Для городских многоэтажек применение Mesh становится всё более актуально тем, что сети соседей больше не будут мешать высокой скорости подключения ваших устройств в системе Mesh, переход на оптимальную частоту с самым сильным сигналом связи с вашим роутером происходит автоматически.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M3000 (M3000(3-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены устройства быстрой загрузки данных, устройства видеотрансляции в высоком разрешении 4К, камеры наблюдения, устройства «умного дома», устройства доступа к web страницам и т.д.). Модель Cudy M3000 (3-Pack) имеет в комплекте 3 шт роутеров Cudy М3000 со скоростными портами Ethernet 2,5 Гбит/сек и 1 Гбит/сек. Поддерживается технология бесшовного роуминга, которая помогает вам автоматически переключать ваше устройство на самый сильный Wi-Fi сигнал при перемещении из одной комнаты в другую, в том числе перемещаясь между этажами в загородном доме, избегая необходимости ручного переключения между сетями. Для городских многоэтажек применение Mesh становится всё более актуально тем, что сети соседей больше не будут мешать высокой скорости подключения ваших устройств в системе Mesh, переход на оптимальную частоту с самым сильным сигналом связи с вашим роутером происходит автоматически.
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Отзывы


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